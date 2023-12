JK SPOMENULA BRENU, ČOLU, LUKASA PA ŽESTOKO OPLELA PO KOLEGAMA! Nije štedela reči: "Koju pesmu peva, rekli su nema svoje...

Pevačica Jelena Karleuša svojom poslednjom objavom na društvenoj mreži Instagram, napravila je opštu pometnju i "podrhtavanje kontinenta" osuvši paljbu po pojedinim kolegama sa estrade.

Jelena važi za ličnost koja nema dlake na jeziku, tako je i ovaj put svojim statusom pokrenula debatu o umetnicima koji po njenim rečima žive na "račun" drugih i tuđim hitovima grade karijeru:

- Drage moje kolege, velike zvezde @dragana_mirkovic @aleksandar_vuksanovic_official @lepabrenaa @rozgajelenaofficial @stoja_institucija @indiraradicofficial@severina @dinomerlin @zdravko.colic @sasamatic_official@zoricabrunclik_official @vesna_zmijanac_official i svi vi sa velikim karijerama (mnogi nisu tagovani a mnogi ni živi da ovo pročitaju poput Šabana, Tome, Dzeja, Sinana, Olivera,Tošeta) u koje ste uložili krv, suze, znoj,godine, novac, trud,rad, talenat, interesuje me vaše mišljenje:

Da li smatrate da pevači tezgaroši treba da pevaju vaše (naše) pesme i te nastupe nazivaju svojim koncertima i svojim uspehom? Da li smatrate da neko ko čitav koncert peva tuđe pesme (jer svoje nema ili ima premalo za koncert) treba da se naziva muzičkom zvezdom ili ne? Znači, precizno pitam za koncerte, ne tezge. Da li na svojim velikim koncertima uglavnom pevate svoje ili tuđe pesme? Da li smatrate nepravdom što neko koristi vaš rad i na vašim pesmama profitira ili ste ok sa tim? Da li ste za uvođenje nekakvog zakona ili ne? Interesuje me vaše mišljenje. Evo izneću svoj stav. Takva pojava u muzičkom biznisu na planeti ne postoji jer bi onda Lejdi Gaga presnimila i pevala na koncertima sve Madonine hitove. Zašto bi se cimala?Takav paradoks postoji samo na Balkanu. Ispada da hitovi,trajanje, ulaganje, borba i rad danas nisu potrebni ni bitni za uspeh i status.Svako može da skrnavi tuđi rad i koristi se. Zamislite kad bi se to radilo u bilo kojoj drugoj grani umetnosti? Pojam brenda, imena i originalnosti ne bi postojao.Pitala sam nedavno za nekog pevača koji pravi niz krcatih koncerata- koju pesma peva jer nisam znala.Rekli su mi da on nema svoje pesme. Narod dolazi kao u kafanu na mega mix. Na to više ništa nisam rekla. Zanemela sam, napisala je Jelena na svojoj objavi

Inače, ona godinama unazad svojim stavovima puni novinske stupce, a društvene mreže gotovo da gore zbog svake nove objave.

