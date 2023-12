KARLEUŠA POKAZALA SVOJE DRUGO LICE! Podelila trenutak NEŽNOSTI, a evo u čijem zagrljaju je pronašla MIR (FOTO)

Jelena Karleuša važi za osobu koja nema dlake na jeziku, pa neretko ulazi u sukob sa kolegama sa estrade, međutim rešila je da privremeno zakopa ratne sekire i otkrije ko jo smiruje.

Pevačica je više puta istakla da je na sceni jedna osoba, a privatno sušta suprotnost, pa su se mnogi fanovi prijatno iznenadili kad su ugledali njenu novu fotografiju na Instagramu.

Jelena je podelila sliku sa svojim psom Alfom, a sudeći po fotografiji radilo se o trenutku kada je pevačica bila ono što zaista i jeste van scene.

U opisu fotografije, Karleuša je dodala i komenar:

- Be kind to animals…. Teach your children to be kind to animals… to ALL animals…, što bi u prevodu značilo budite ljubazni prema ljubimcima, učite decu da budu ljubazni prema svim životinjama.

Komentari su se samo ređali, ovo su neki od njih:

- Slika koja ispoljava toliko ljubavi". Preslatko. Slika na koju možeš da isplačeš dušu. Koja ljubav.

Podsećamo, pevačica je pre par meseci napravila i set profesionalnih fotografija sa njim, a i samo ime pas jedobio po njenom novom studijskom albumu kojeg je nedavno izdala.

