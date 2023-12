OGLASIO SE DARKO LAZIĆ NAKON PRIČA DA JE KUPIO STAN OD 200.000 €: To je to od ulaganja! Ovo trenutno sređuje!

Nakon što se u medijima pojavila vest da je Darko Lazić kupio stan od 200.000 evra, kao i auto u vrednosti od 100.000 evra, pevač je otkrio kako zapravo stvari stoje.

foto: Shutterstock, Zorana Jevtić

Darko je priznao da nije kupio nekretninu, kao i auto, ali jednu stvar jeste.

- Šta sam kupio? Auto i stan? Jao, pa voleo bih ja to, ali nisam. Sad trenutno sređujem kuću na selu, eto to je to od ulaganja - rekao nam je on.

Ipak, Darko je "obnovio" stan.

- Kupio sam frižider, i to onaj iz dva dela, eto, to jesam - rekao je pevač kroz smeh.

foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić, Printscreen/ Facebook

Podsetimo, dečko Darkove majke Branke Lazić, Dragan je nedavno otkrio da je pazario luksuznu nekretninu.

- Na Zlatiboru sam kupio prelep objekat gde Branka i ja pravimo moderni event i kafić sa apartmanima. U pregovoru smo sa dve poznate holandske pivare. Plan je da dolazi sportski svet na pripreme, kao i poslovni krug ljudi, ali i da se obavljaju i porodična okupljanja... Objekat je nedavno kupljen - rekao nam je Dragan.

- Tu imamo u planu organizovati i dobru muziku koja će daviti toplinu i prijatnu admosferu na Zlatiboru - objasnio je Dragan.

Kurir/ Telegraf

