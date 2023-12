BIVŠI VODITELJ DANAS JE DŽENI, PRODAJE SVOJE TELO! Danijel se bavi PROSTITUCIJOM: Pomažem ljudima da ostvare fantazije!

LGBT aktivista mađarskog porekla, pravnik, političar, radio i TV spiker, glumac, estradni umetnik i novinar, Daniel Pinter godinama intrigira javnost zbog potpune promene svog života i imidža.

On je od 1997. do 2010. godine radio kao voditelj, spiker i novinar u informativnim redakcijama javnih servisa, kao i privatnim televizijskim stanicama.

foto: Privatna Arhiva

Međutim, kasnije je priznao da je život potpuno promenio, pa je počeo da se bavi "masažama", odnosno prostitucijom, i počeo je da koristi nadimak Dženi.

- Radio sam kao pravnik četiri godine, uredno išao u sud, ali me to nije držalo. Bio sam i voditelj ali sam na kraju počeo da se bavim "masažama" - rekao je 2015. godine za tadašnji medij "24 sata" Daniel, koji je na kraju počeo da vodi dvostruki život.

- Vrlo je teško nekome ko je drugačiji da se bavi određenim profesijama. Sada preko dana radim u jednoj privatnoj firmi, a uveče stavljam periku, uzimam perje i zadovoljavam klijente. Svoj posao zovem masažama, mada je to naprosto prostitucija - nije okolišao Pinter koji se u tom trenutku time bavio već godinu dana, dok je kao žena dočekivao muškarce nekoliko meseci.

- Baš sam se iznenadio. Bio sam neiskusan i očekivao da će me kontaktirati stariji ljudi. Obraćali su mi se klinci sa oko 20 godina. Kakvi su to frajeri! Zgodni su i šarmantni, a padaju na trans izgled. Oni vole radodajne žene, a to što imam penis ih dodatno loži - rekao je tada Daniel koga je sačekalo još nešto neobično - tvrdio je kako mu je klijentela"izuzetno pristojan svet".

- Vrlo su pažljivi, maltene nežni. Poštuju me. Posmatraju me kao ženu, pitaju da li smeju ovo ili ono i izvinjavaju mi se. Kao da se pravdajući se meni pravdaju sebi samima - opisao je ovaj rođeni Bečejac svoj način "poslovanja".

Pinter je tada objasnio i da je internet olakšao pronalaženja muškaraca voljnih za ovako specifične i tabu se*s usluge.

- Muškarci me nalaze preko seks oglasa na internetu. Mogu o tome da govorim javno jer muška prostitucija u Srbiji nije nelegalna, zakon se tu odnosi samo na žene - naglasio je Daniel.

- Prostitutka sam postao bez nekog preteranog mentalnog tereta. Ne vidim ni jednu nemoralnu stvar vezanu za najstariji zanat. Prvi je nastao i nikada nije prestao. Ne može se iskoreniti i ne treba. Ne ide prostitutka kod druge prostitutke. Pomažem ljudima da ostvare fantazije, oslobode nagon i psihički teret. A nemam neke preterane pare od toga - istakao je Daniel Pinter.

foto: Privatna Arhiva

- Ne uskačem u kamione, ne vucaram se po žbunju i budžacima. Sve odradim u stanu pod potpunom diskrecijom. Kao žena ne izlazim u javnost osim ako nije u svrhu aktivizma. Tako sam izašao u javnost na Dan sećanja na žrtve trans fobije. To nije bilo radi mene, nego radi drugih. Ničega se ne stidim, a mišljenje licemera me ne tangira. Posebno jer znam da ima "mačo frajera" koji kad niko ne zna dolaze kod mene - otkrio je ovaj Vojvođanin.

- Bio sam sa oženjenim muškarcima. Predstavljaju se kao domaćini, strejt baje, a onda kažu ženi da idu kod drugara i dođu kod mene. Ja im uvek savetujem da štede snagu ili popiju energetski napitak da im ona kod kuće ne bude zapostavljena. Kažem im uvek "vas je, bre, Bog kaznio kada imate tu stvar među nogama. Ona stalno traži negde da se uvali" - rekao je 2015. Pinter.

foto: Printscreen Instagram

- Ljudi koji su voljeni i sigurni u sebe nemaju razloga da maltretiraju i biju potpune strance. Častan sam čovek, ne varam i ne kradem. Ako baš moram da se deklarišem, ja sam crossdresser, mada ne volim definicije jer mislim da se ljudi nekada kriju iza njih. Seksualnost je kompleksno pitanje koje ima mnogo nivoa i razlikuje se za svaku osobu. Ja samo živim onako kako mislim da treba i želim svima da se pronađu. Meni je lepo u mojoj koži i drugima želim isto to. Mir sa drugima i sa samim sobom - kazao je tada Daniel.

Daniel već neko vreme navodno živi u Briselu.

- Radim u Briselu, a živim u gradu Antverpenu i to u stanu vlade gde naravno plaćam rentu. Inače, grad u kom živim je druga po veličini luka u Evropi i najbogatiji je grad u Belgiji. Smešten je na severozapadu zemlje u regionu Flandriji. Iako po veličini spada u manje gradove, ne samo da predstavlja privredni, već je to i modni, kulturni i turistički centar kako Belgije tako i Evrope. Inače, posao sam dobio prvenstveno zbog toga što je moj raniji aktivistički rad u Srbiji ovde prepoznat i vrednovan - kazao je.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:14 BRENDON UŽIVAO SA LUNOM I MARKOM, A DOČEKAO GA ŠOK: Hejteri ga urnisali komentarima, a ovako im je ZAPUŠIO USTA (VIDEO)