MC STOJAN PLAKAO PRED PUNOM ARENOM U ZAGREBU ZBOG PRIJE! Reper ogolio dušu: Ne žalim za učinjenim, sve dođe na svoje...

MC Stojan gostovao je na 4. i 5. koncertu Aleksandre Prijović u Zagrebu.

On se sada osvrnuo na ove trenutke, te podelio snimak sa koncerta, i poručio Aleksandri:

- Hvala ti za ovo, velika si.

On je potom objavio još jedan snimak, na kojem se može videti kako ga je publika dočekala.

- Zagreb, hvala još jednom. Bili ste divni na oba koncerta, volim vas - poručio je on.

Potom, na sledećem storiju Stojan je napisao:

- Sve u životu se dešava iz nekog razloga i ko zna zašto je to dobro, a ja verujem u dobro i da se dobro dobrim vraća. Ne žalim za učinjenim ili neučinjenim koracima jer svaki je moj korak koračan sa srcem. I verujem da sve dođe na svoje, i to baš onda kada to sudbina želi.

