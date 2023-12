"PRIJA JE FENOMEN TRENUTKA, ALI JE DOBRA DEVOJKA" JK se opet osvrnula na Prijovićkin uspeh: Svako može dobiti jednom na lotu...

Jelena Karleuša ponovo je iznela svoj stav i mišljenje o uspehu Aleksandre Prijović.

Pevačica je za jednu crnogorsku televiziju, na konstataciju voditeljke da se Prija, kada je pitaju za nju "suzdržava i da ostaje neutralna", istakla i da "treba da bude neutralna".

foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- Aleksandra i treba da bude neutralna. Ona je dobra devojka. Veliki i neverovatan uspeh po tim Arenama i tom uspehu preko noći, da tako kažem. Ispada da je ona veća i od Čole, Brene, Merlina i najvećih legendi. Ali, ne. To se zove "fenomen trenutka". Ono što ja njoj želim je mnogo lepše i vrednije od onoga što joj drugi žele. A ja joj želim da sve to ponovi. Svako može da dobije jednom na lotu, ali će se to teško ponoviti dvaput. Ja joj želim da joj se desi sedmica na lotu opet - rekla je JK.

Podsetimo, Karleuša je nedavno u jednom intervjuu istakla da je Prijina muzika "treš", kao i da ovog leta nije snimila hitove, iako su njene numere među najslušanijim na Jutjubu.

Međutim, posle je objasnila na šta je tačno mislila.

- I meni je drago zbog Prije i zbog svačijeg uspeha. Ona niti bilo ko i ne treba da se poredi sa mnom jer iza mene stoji 30 godina velike karijere, svetski pristup i pionirski hrabar rad. Jedno ne treba da isključuje drugo. Neka svako peva i radi, a vreme je to koje pokaže ko koliko vredi i po čemu će biti upamćen - istakla je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram, Live Production, Damir Dervišagić

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:41 Jelena Karleuša