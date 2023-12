BEZOBRAZNI KADROVI! Nataša Bekvalac na nastupu u providnom kostimu, TANGE u prvom planu, a kad se okrenula nastao HAOS! (FOTO)

Pop pevačica Nataša Bekvalac sinoć je, 13. decembra, imala je nastup u jednom klubu u Zagrebu, gde je sudeći po snimcima atmosferu dovela do vrhunca.

Lepa Novosađanka se pojavila u klubu sa novom frizurom, dužom plavom kosom i oskudnije obučena, ali je ona to iznela na sebi svojstven način.

Bekvalčeva je ponela totalno providni kombinezon sa šarama koji je istakao njeno telo, a ispod je imala samo donji veš i to minijatune tanga-gaćice koje su se otpozadi jedva i videle.

Podsetimo, Nataša Bekvalac je pre nekoliko dana govorila za Kurir povodom njenog novogodišnjeg koncerta u Beogradu, kada je sumirala 2023. godinu i otkrila gde se nalazila kada je dobila poziv od Aleksandre Prijović da bude njen gost na koncertu u Zagrebu.

- Godina je bila fantastična. Bilo je puno uspona i padova. Meni je bila lepa. Svaka mi je lepa kada su moji dobro. Nemam neke želje, samo neka bude ovako - rekla je pevačica, pa otkrila i kako je tekao dogovor sa mladom muzičkom zvezdom Aleksandrom.

- Ležala sam na zadnjem sedištu. Spavala sam. Menadžer me je vozio i videla sam da me zove Aleksandra. Razgovor je trajao ne duže od minut. Onako fina, kakva ona jeste, pitala me je da gostujem na njenom koncertu. Rekla sam: "Želim, naravno da želim". Kada su ljudi lagani, lagani su i dogovori - istakla je Bekvalčeva.

