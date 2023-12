OVO SU TRI MUŠKARCA KOJA SU SE IZBORILA ZA JOVANINO SRCE! Najviše ih je volela, a evo po čemu su bili POSEBNI za voditeljku

Jovana Jeremić je, po svemu sudeći, fatalna žena, ali za posebne muškarce. Voditeljka, koja sebe predstavlja kao kraljicu šera voli da ljubavni život pokaže svima. Vojislav Milošević, Nenad Sanković i Dragan Stanković su pripadnici jačeg pola koji su joj najviše značili.

Prvi na tom spisku je bio Vojislav Milošević. S njim je domaćica jutarnjeg programa ružičaste televizije dobila ćerku. Ali, nažalost, iako su se pred Bogom i narodom zavetovali na večnu ljubav i vernost, njihova bajka nije potrajala.

Od velike strasti Jovana je prema bivšem mužu počela da oseća, kako kaže, roditeljsku ljubav:

- Ja svog prvog muža doživljavam kao sina. Imaće on žena i daj Bože oženiće se i imaće i treće dete. Jedina nepromenljiva žena u životu Voje je Jovana Jeremić i svaka žena koja bude sa njim to mora da zna i da poštuje. Zato što Voji da fali dlaka sa glave obrnula bi ceo svet za njega da mu pomognem. Mi smo prošli 4 godine i on me nikada nije izdao. Podržavao me je i pružao mi je koliko god je mogao u datom momentu. Bilo ko ko pokuša da ga dirne imaće problem sa mnom. Njemu kada nešto fali, ja se razbolim, ali mu učinim šta god treba - ispričala je ona.

Spekulisalo se da je Vojislav uspešan političar, ali do sada nije poznat njegov poslovni angažman.

Drugi muškarac kojeg je atraktivna voditeljka predstavila medijima je bio je izvesni Nenad Sanković. On je naslednik ginekologa koji u javnosti nije želeo da komentariše ljubavni život svog sina, iako smo u više navrata pokušavali da razgovaramo sa njim.

Nenad i Jovana su zajedno bili u Španiji gde je, kako se spekulisalo, svako plaćao svoj račun. Po kuloarima je moglo da se čuje i to da je Nenad bogataš i iz imućne porodice, ali kako je njihova veza odmicala, to je postalo diskutabilno.

Njih dvoje su raskinuli posle nekoliko meseci zabavljanja. Poslednja zajednička fotografija zabeležena je prošlog leta na jednom bazenu u okolini Beograda, gde je Jovana uživala sa Nenadom i svojom ćerkom. Da su bili srećni i zaljubljeni videlo se na fotografijama koje je dobila redakcija Kurira.

Nakon raskida Jovana je bila izričita.

- Vreme će pokazati da li smo Nenad i ja jedno za drugo i da li ćemo opstati. Bitno je u svakom momentu da smo iskreni jedno prema drugom. Ja nisam žena koja vara, ali sam žena koja zna šta želi u svom životu- rekla je Jovana tada za Kurir.

Ubrzo je usledio i njen 32. rođendan kada je pokidala ogrlicu pred novinarima:

- Vidite ove moje bisere... Ja sam u prošlosti bisere bacala pred svinje. Red bi bio da oni ostanu u prošlosti - kazala je Jovana, pa pokidala ogrlicu.

Potom je objasnila o čemu se radi, a mnogi su prokomentarisali da se ta poruka odnosi upravo na Nenada:

- U prošlosti im je i mesto. Ja večeras te bisere koje sam bacala pred svinje ostavljam u prošlosti njima. Prelazim na dijamante! I na rubine, i na smaragde! Zašto njih? Zato što sva tri kamena imaju svoje značenje. Dijamant sija isto, bilo da je u blatu, bilo da je na vrhu. Dijamant je dijamant. To kamenje bira gazdu kod kog će da sija - dodala je Jeremićeva

I nakon okončanog braka sa Vojislavom i neuspele veze sa Nenadom, Jovana je konačno srećna i zaljubljena i to u privatnika Dragana Stankovića. Kurir je pre svih otkrio ko je četrnaest godina stariji razvedeni gospodin koji je uspeo da osvoji neukrotivu Jovanu.

Već se spekuliše da se čuju svadbena zvona i da će voditeljka biti prva dama pekarske industrije.

- Ovo je moj novi dečko. Ime mu je Dragan Stanković. Naravno, nisam ga birala po tome, ali sticajem okolnosti on je jedan od najuspešnijih privrednika u Srbiji. Slike koje ovde objavljujem nastale su iste večeri kada i ona fotografija koja je procurela u medije.Dragan je najveća ljubav mog života, a svima vama hvala na interesovanju i čestitkama- napisala je Jovana između ostalog na Instagramu.

Interesantno je to da Dragan važi za imućnog čoveka, baš onakvog kakvog Jovana traži.

- Kada rodiš dete muškarcu, dužan je da ti kupi roleks, stan u centru Beograda i najnoviji automobil. Ako živi u unutrašnjosti to mora biti kuća, roleks i najnoviji automobil. Izvini, neka zaradi. Mora da obezbedi svoju suprugu - objasnila je svoj stav Jovana jednom prilikom tokom gostovanja u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji što je izazvalo veliku pažanju.

Na pitanje voditeljke Kurira Ljiljane Stanišić, šta ako muškarac ima malu platu i nema mogućnost to sve da joj obezbedi, Jovana je bila jasna i precizna:

- Neka pokaže da je željan to da uradi. Ne mora da bude roleks, ali neka kupi dobar sat. Neka kupi sve u njegovoj mogućnosti. On mora da razmišlja o tome da obezbedi svoju ženu. Neka joj kupi neku vrednost. Kada žena rodi dete mora da joj napravi kuću ili kupi stan u tom gradu. Možda taj čovek ima i prethodni brak, pa se to bude podelilo. Da ne bi dolazilo do problema, muškarac mora da obezbedi tu ženu. Nema rasprave. Ja znam šta je ispravno. Moja majka je rodila troje dece i sve je prepisano na majku. Muškarac koliko uloži u ženu, toliko je voli. Sve drugo su laži i manipulacije - rekla je Jeremićeva.

Do sada se Stanković pokazao kao galantan muškarac koji, ako je suditi po objavama Jeremićeve na društvenim mrežama joj ispunjava sve materijalne želje. I ljubav reklo bi se puca na sve strane u prilog čemu svedoče fotografije koje je objavila.

