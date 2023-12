"NA ROĐENJU NIJE BIO ŽIV, 7 DANA JE BIO NA APARATIMA" Sin Milice Kon proslavio rođendan: Rođen je sa desetkom, pa prestao da DIŠE

Voditeljka Milica Kon godinama je u braku sa muzičarem Markom Konom, sa kojim ima ćerku Klaru i sina Ernesta. On je nedavno proslavio rođendan kao veseo i zdrav dečak, a po rođenju je, kako je voditeljka jednom prilikom istakla, imao veliki zdravstveni problem.

- Najteži i najsrećniji dan u mom životu, mom borcu rođendan - napisala je Milica na svom Instagram profilu.

foto: Printscreen/Instagram

Markov i Miličin naslednik još u ranom detinjstvu postao je veliki pobednik. U prvim danima života se borio za život, voditeljka je jednom prilikom otkrila sve detalje.

- On na rođenju nije bio živ i to niko ne zna, osim nas kao porodice. Ernest je rođen sa desetkom, a onda je prestao da diše, poplaveo je totalno. Bio je sedam dana na respiratoru i na svim tim aparatima. To je za mene bilo strašno. Bila sam vezana za krevet, rekli su mi da nešto nije u redu sa bebom i 'videćemo', i zatvorili vrata. To je za mene ostala velika trauma. On je savršen i dobro je, nema neke zdravstvene posledice - objasnila je voditeljka.

Podsetimo, Milica je nedavno javno govorila i o vršnjačkom nasilju kroz koje je njena ćerka Klara prošla.

– Šta je normala?! Naša ćerka je prvi razred i tek sada posle ove tragedije su isplivala sva vršnjačka nasilja. Ne znate kako se bavi škola time, o kojoj normali pričamo? Sedam godina, naša ćerka, jedan je drži, drugi je udara pesnicama. To se dešava ne samo njoj, nego svima – rekla je Milica sredinom ove godine.

kurir.rs/hello/preneo I.L.

Bonus video:

01:35 MOŽDA NE GOVORIMO ISTI JEZIK, ALI SE RAZUMEMO Marko Kon o fenomenu: Generacije su odrastale na hrvatskoj kulturi, a oni na našoj