STEFAN KARIĆ UHVAĆEN! Evo šta bivši zadrugar radi posle raskida i skandala sa Šavijom, ovako leči LJUBAVNE RANE! KURIR PAPARACO

Stefan Karić živi kao slobodan mladić. U prilog tome svedoče fotke koje je uslikao Kurirov paparaco, a na njima možemo videti da bivši zadrugar uživa u čarima momačkog života.

On je pre izvesnog vremena uplovio je u vezu sa prelepom Andreom Bogdanović, ali izgleda da je ovoj vezi došao kraj. Karić nije časio ni časa, već je odlučio da ljubavne rane izleči u izlascima s prijateljima.

Njega smo zatekli u jednom prestoničkom lokalu, a ako je suditi po kadrovima koje smo uslikali očigledno je da mu je je provod posle raskida prijao i da je u društvu bliskih ljudi baš uživao.

Podsetimo, Šavija je optužila Karića da je nasrnuo na nju i naneo joj telesne povrede.

- To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po levoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka. On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija- ispričala je nakon incidenta za Kurir Nataša.

