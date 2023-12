NATAŠA ŠAVIJA PRED NAJVAŽNIJE SUĐENJE SA KARIĆEM ZA KURIR: To je bio nehuman čin, advokat će dati sve od sebe da kazna bude...

Nataša Šavija i Stefan Karić naći će se oči u oči na suđenju krajem decembra.

Starleta i učesnik rijalitija srešće se pred licem pravde 27. decembra i to po njenoj tužbi za nasilje.

foto: Ana Paunković, Kurir

To je za Kurir potvrdila Šavija.

-Suđenje je zakazano za 27.decembar. Nasilje nad ženama je nehuman čin i verujem da će sud to najstrože kazniti, kao i da će moj advokat Borivoje Borović, zbog koga mi je čast da me lično zastupa tako veliko ime u našoj advokaturi, isto tako dati sve od sebe da kazna bude u skladu sa počinjenim delom.

Podsetimo, Šavija je optužila Karića da je nasrnuo na nju i naneo joj telesne povrede.

foto: Printscreen TV Pink

- To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po levoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka. On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija- ispričala je nakon incidenta za Kurir Nataša.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir / Lj.S. / L.S.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

09:12 STARS-EP152