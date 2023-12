ROĐEN SA PARALIZOM ŠAKE, SAHRANJIVALI GA ŽIVOG A ON ŠTEDEO ZA OVCE I ŠTALU! Ovako danas živi popularni pevač: Ustanem u 6 sati...

Milanče Radosavljević za razliku od svojih kolega koji su od pevanja kupovali razne nekretnnine, on je zarađeno ulagao u svoju porodičnu kuću, štalu, ovce i svoje imanje.

Pored pevanja, svira i harmoniku, a malo ko zna da je rođen sa deformitetom-paralizom šake, te zbg toga jedan učitelj harmonike nije želeo da ga primi da uči da svira. Kako je naveo, Milanče nije mogao da drži kašiku, a kamoli instrument.

- Sve što sam zarađivao uložio sam u kuću, jedna svirka – kupim prozor, od druge kupim vrata i sve tako u krug dok se žena i ja nismo skućili. Imanje nikad nisam zapostavio, znao sam nekad da u četiri ujutru dođem sa svirke, a ustanem u šest sati, sa radnicima oberem kukuruz. Sad držim oko 40 ovaca i ovnove za priplod. Sa svojih desest prstiju napravio sam spravu za razbacivanje đubreta, kao i grtalicu za sneg koja se prikači za traktor i od tih mašina jedino nemam kombajn.- ponosno je pričao Milanče pre par godina.

Pre nekoliko godina pojavila se informacija da je Milanče preminuo i da je sahranjen sa harmonikom.

Bizarna vest se brzo proširila, te se pričalo da ga je udario grom dok je sedeo ispod drveta.

Kako se kasnije ispostavilo, a na svu sreću, pravi je blagoslov što su lopovi došli po harmoniku, pošto je Milanče, kada je grob otkopan, bio živ. Tada je nastala prava pometnja i neverica. Pričalo se da je Milanče zasvirao u trenutku kada su pljačkaši pokušali da mu otmu harmoniku. Nastala je bežanija i oni su pobegli glavom bez obzira.

- Svašta sam čuo o sebi, ali postoji najveća laž, urbana legenda na koju nikako ne mogu da stavim tačku. Kažu da me je udario grom, da su me sahranili i to sa harmonikom koju su lopovi odmah nakon toga pošli da ukradu. Kada je, kao, grob otkopan, ja sam bio živ. - pričao je pevač u jednom intervjuu.

