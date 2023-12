ANĐELO POČEO DA KOMANDUJE ANITI! Tek što su počeli ona mu odmah ispunjava želje, u sve umešala i SESTRU! Evo šta ON hoće

Anita Stanojlović, zatražila je razvod od Matore, a sada je otišla korak dalje, pa se obratila sestri.

Anita je nakon venčanja sa Matorom u Crnoj Gori promenila prezime na društvenoj mreži Instagram, a sada je zamolila sestru da promeni i vrati u Stanojlović.

foto: Printscreen Zadruga

- Meni se sestra vodi Instagram, molim je da zaprati Anđela - rekla je Anita.

- Da me zaprati? - upitao je Anđelo, aludirajući na još nešto.

- Da, i da mi promeni prezime - rekla je Anita.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Inače, Anita je sinoć priznala emocije prema Anđelu.

- Čim sam ga videla nije mi bilo dobro, ali sam negirala to ljudima, ali kada sam otišla u kazino sve sam osetila. Sviđa mi se Anđelo, ja se nisam zaljubila, ali mi se sviđa kako izgleda kako se ponaša, ali ga nisam upoznala. Mnogo mi govore da je on ušao sa namerom, ali ja verujem sebi da je on normalan - rekla je Anita.

Kurir.rs/ Blic/ preneo: M. J.

Bonus video:

04:03 Matora i Anita