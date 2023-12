POZNATI FUDBALER NAPRAVIO DETE PROSTITUTKI KOJA GA SAD UCENJUJE! Supruga mu ništa ne zna, ljubavnica preti da će sve OTKRITI

Fudbaler koji je u srećnom braku godinama, na jednoj privatnoj proslavi upoznao je devojku koja mu se svidela na prvi pogled. Isto veče su završili u njegovom stanu, koji inače iznajmljuje, a nakon toga je saznao da ona bavi nastarijim zanatom, te da radi i za jednu poznatu javnu kuću.

foto: Shutterstock

Naime, kako mediji spekulišu, kada je čuo čime se ona bavi, poludeo je. Budući da je odlepio za njom obećavao joj je kule i gradove samo da se skloni tog posla, te joj se kleo da će se razvesti od žene. Međutim, ona je imala drugi plan, budući da je dobro upoznata sa njegovim bankovnim računom, rešila je da zatrudni i time ga zauvek veže za sebe.

- Iskreno, nije ništa novo da naši fudbaleri, kao i ostali, nekada posete neku javnu kuću. Što se kaže, nema muškarca koji to nije uradio. Međutim, ovaj je odlepio za njom, a i ona se zaljubila u njega. On joj je rekao da je oženjen, ali njoj ništa nije smetalo, dok je njemu jako smetao njen posao, te ju je hteo samo za sebe. Kako je vreme prolazio, on joj je iznajmio stan i zabranio joj da radi, obećavajući joj da će joj obezbediti lagodan život, pod uslovom da prestane da se prodaje za novac. Međutim, ona je zatrudnela i počeo je haos - priča izvor blizak, te dodaje da mu se život pretvorio u pakao i da ga ona svakodnevno ucenjuje:

foto: Franck Camhi / Panthermedia / Profimedia

- Sada od nejga traži da ostavi ženu i da počne da živi sa njom. Ucenjivala ga i da će se ubiti ako je ne ostavi ili da će otići kod njegove žene na vrata i pokazati sve slike sa njihovih putovanja. On ne zna gde bije, pokušava na sve načine što se kaže da "ispegla" situaciju, ali ona je veoma namazana i uporna. Kada bi mu žena sazanla to bi bio haos, i za njegovu karijeru to ne bi bilo dobro. Gradsle priče su sve glasnije, to bi bio veliki skandal.

Kurir / Republika / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

09:12 STARS-EP152