"ALEKSANDRA JE DOŠLA U TIM REAL MADRIDA" Brena objasnila Prijin fenomen pa pohvalila Filipa: To je ozbiljna mašinerija

Lepa Brena često je u poslednje vreme govorila o Aleksandri Prijović, ali je njena nova izjava koju je dala novinaru Senadu Hadžifejzoviću u Sarajevu privukla ogromnu pažnju gledalaca i korisnika društvenih mreža.

Voditelja je zanimalo kako objašnjava sve što se u poslednje vreme dešava vezano za Aleksandru Prijović, koja je postigla ogroman uspeh koncertima u arenama kako u Beogradu, tako i u regionu.

- Mislim da je Aleksandra negde bila, kako da kažem, predodređena za tu priču, u nekoj sudbini, ali je ipak došla u ozbiljan tim, ona je došla u jedan Real Madrid - počela je Brena koja je odala veliko priznanje Filipu Živojinoviću, sinu njenog muža Bobe Živojinovića.

- Filip, koji je završio jedan od deset prestižnih fakulteta, Rice University u Hjustonu, koji je završio menadžment i diplomirao psihologiju... Drugo, on je radio godinu-dve dana sa mnom i njih dvoje su se nekako spojili, venčali... Njen talenat, njegova organizacija... Ona je magična bila za tu publiku, a tu vam je i dobra produkcija, organizacija, način i stil oblačenja, intervjui... Pazite, to vam je ozbiljna mašinerija! Ne možete danas bez ozbiljnog producenta da budete velika zvezda. Lepa Brena je imala "Slatki greh" i imala je ozbiljnog producenta koji se zvao Raka Đokić. Ja bez takve ekipe, koja mi je pomogla da budem ta koja ću sijati, sam uspela uz njihovu pomoć. Tako je i Aleksandra, lepa, mlada, zgodna, talentovana... Udružili su se, jednostavno, njih dvoje, spojili sve to - istakla je Brena.

