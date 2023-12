VELIKA ISPOVEST CECE RAŽNATOVIĆ: "U ovoj godini sam doživela OGROMNU BOl..." Ovo joj je NAJVEĆA ŽELJA, otkrila nepoznate detalje!

Ceca Ražnatović je u velikoj ispovest sumirali utiske u godini koja uskoro prolazi, te tom prilikom otkrila da joj nije sve išlo po planu, kao i da je bilo uspona i padova.

Najpre je progovorila o novom albumu se novog albuma i kada će konačno ugledati svetlost dana.

- Na Tviteru najviše čitam i gledam kako šale na moj račun, kakve su mi reakcije na pitanje kada će album, kada će pesma o Džeju... Drago mi je što se ljudi raduju pesmi vezano za Džejov film, ali to nije moja pesma, to je pesma od filma! (smeh) Što se albuma tiče već sam počela da se smejem i ne brecam se više kad me pitaju, ono, "prestanite više da me pitate za album!" (smeh). Braja radi, stvarno verujem u njega, niti ga presiram, niti ga zovem, zbog toga će me ubiti... (smeh) Nadam se da će on zvati mene kad bude napravio još nešto novo. Sad biramo pesme. Polako, no stres! - rekla je Ceca.

Na kraju 2023. sumirala je utiske kakva joj je bila.

- Bila je šarenolika. Imala sam mnogo uspešnih koncerata, mnogo radosti, sreće, a imala sam i deo gde sam doživela gde sam doživela ogromnu tugu i bol kada je Anastasija u pitanju. Pa, opet radosne vesti, Bogdana i Veljko čekaju treću bebu, dečaka. Bila je oscilarna, šarenolika. Ne mogu da kažem da je bila ružna, ne mogu da kažem ni da je bila blistava, ali opet kažem, život ide dalje, gleda se na nešto pozitivno, lepo. Meni je bitno da je ona dobro - priznala je emotivna Ceca.

Kaže, Željko razume da će uskoro dobiti još jednog brata, a prema Krstanu se ponaša zaštitnički.

- On sve razume, baš je pametno dete. Ne što je moj, ali jeste takav. To je dete koje voli da uči, da upija. Raduje se. Ne pokazuje da se ne raduje! (smeh) Željko je jako privržen i zaštitnički nastrojen prema njemu, ne da nikome da priđe Krstanu - rekla nam je Ceca.

Iako godinama nije snimila ništa novo, koncerti su joj posećeni kao da je juče izdala novi album sa hitom do hita.

- To je zbog kvaliteta pesama, one će nadživiti sve nas. Ponosna sam na sve pesme, to je neko moje poslovno bogatsvo. Daj Bože da i za sledeći album imam toliko sreće, da se pronađem u novim pesmama. I meni je stalo da pevam nešto novo, uvek mi je to motiv. Ljudi misle da sam lenja, a to je umetnost - ne možete forsirati kreativnost. Neko treba to da osmisli, da uradi... Nije to uzeti cement i blokove i zidati kuću. To je stvar trenutka, kada naiđe inspiracija, kreativnost. Autori ne treba da se forsiraju, treba da se puste - priznala je.

- Slala sam i Marini dok je još bila dobro... Mi smo preslušale, pa stvarno ne znam koliko melodija! Ili je to nešto što sam ja već otpevala i uradila, ili je totalno neinspirativno, dosadno, ne pokreće me, a ja stvarno ne mogu da snimam radi reda, da bih imala novi album, a da je to nešto u šta ne verujem. Čak ni Marinu ništa nije pokretalo da krene da piše, dok je bila funkcionisalna, nije je progurala bolest, ali ništa je nije pomerilo, ništa je nije pokrenulo da napiše neki tekst na sve te melodije, tako da smo došli do momenta da to treba da radi Braja - otkrila je Ceca.

- Pesma mora da me dotakne, ja se jako, žargonski, "ložim" na tekst. Tu je i melodija, naravno, ali ako je tekst banalan, nešto što nije moj fazon... Onda ništa. Lično moram da verujem priči koju pevam, da se unesem u sve to da bi to ličilo na nešto - istakla je.

Na društvenim mrežama se pojavio zanimljim komentar u kojem je jedan od fanova naveo da je Ceca "ko zna koliko puta bila razočarana, ali to nikad nije rekla".

- Istina... Nisam od ljudi koji pljuju, pa ližu, što bi rekao naš narod, pa po cenu i na moju štetu. Ne možeš da kupiš kičmu, još uvek nisu izmislili da odeš i kupiš kičmu. Ne možeš da kupiš obraz, sreću, talenat, harizmu... To su sve darovi od Boga, pa sad, neko dobije kičmu, neko talenat, neko harizmu. To je nešto što ne možeš ni da naučiš. Možeš da budeš priučen, ali ako to nije deo tebe od starta, u tvom životu, ti se ne snalaziš. Ja ne dam na svoje dostojanstvo, ali ne mrzim nikog. Zaboli me kad me neko jako povredi, a bila sam povređivana mnogo puta. Možda, negde, u duši i oprostim, još uvek nisam na tom nivou duhovnosti pa da kažem da svima praštam. Slagala bih. Mogu, u zavisnosti od toga koliki bi to bio intezitet bola kojim sam povređena, mogu da oprostim u svoj glavi, ali ta osoba je završila sa mnom za sva vremena. Pomislim, neću negativnu energiju oko sebe i mnogima sam oprostila, ali to više nikad nije bilo to. Sklonila sam se iz njihovih života jer prosto ne može drugačije. Ja ne mogu, buni mi se biće. To ne znači da ja tu osobu mrzim, da joj želim nešto loše... Ne mogu... Povredili su me, ne mogu, ali neću ti ni vratiti, jer po čemu sam onda bolja? Ako se valjamo u blatu, tu samo svinja uživa, a ti izađeš blatnjav - jasno je poručila folk zvezda.

- Stvarno sam tome učila i svoju decu, da moraju, bre, da imaju dostojanstvo. I u pobedi i u porazu. Mislim na život. U pobedi se ne uznesi, u porazu se ne ponizi, tako kažu, i to je stvarno istina - poručila je Ceca.

Karijera koja traje 35 godina podrazumevala je onoliko odricanja, ali je sa druge strane u njenim očima sve teklo glatko i bilo "med i mleko".

- Puno sam dala za svoju karijeru. Emotivno, fizički, puno truda, znoja, odricanja... Ne samo ja. Svi koji su napravili velike karijere, morali su da se odriču raznih zadovoljstava, stvari. Mene je stvarno Bog pogledao, da se rodim u provinciji, a da me pravi ljudi čuju, da dobijem prave pesme. Karijera mi je stvarno išla kao med i mleko, upoznavala sam kvalitetne ljude koji su prepoznavali moj talenat, kvalitet, senzibilitet i davali su mi kvalitetne pesme. Mislim da je to definitivno Božija volja - priznala nam je Ceca.

Kada je reč o željama za 2024. godinu...

- Dugačak je spisak! (smeh) Ne znam za šta prvo da se odlučim, da li poslovne, privatne, porodične, da li ću na odmor... Mislim, odmor mogu da zaboravim, moram album da radim! (smeh) Povukla sam reč! - duhovito nam je rekla Ceca.

Na pitanje koje su joj privatne želje, nastavila je u istom maniru.

- Želje su mi da i Anastasija i Nemanja dobiju bebu, da završim album, da napravim Ušće... Želja mi je da u svoj život uglavim neki odmor od deset dana, ali od svih mora ću očigledno završiti u banji na rehabilitaciji, sa penzionerima! (smeh) Šta, bre, lepo je u banjama... Znaš kakve banje imamo?! Pa pevala sam, a ja sve više naginjem ka banji! (smeh) - poručila je nasmejana pevačica.

