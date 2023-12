SASA MATIĆ NIKAD ISKRENIJE O USPEHU ALEKSANDRE PRIJOVIĆ: Pomno sam je PRATIO, duete neću RADITI! Ovo su mu planovi za BUDUĆNOST

Pevač Saša Matić doputovao je danas iz Nemačke, kako bi izvršio svoju građansku dužnost a mi smo ga strpljivo sačekali da završi glasanje.

foto: Kurir televizija

Pevač je otkrio planove za nadolazeću godinu, pa ekskluzivno izjavio da planira novi studijski album kao i koncert u Sarajevu u martu mesecu.

Takođe je vrlo kratko prokomentarisao i svoju koleginicu Aleksandru Prijović.

foto: Kurir televizija

- Do kraja ove godine imaću punu koncerata, ali u sledećoj možete da očekujete osmog marta koncert u Sarajevu za dan žena kao i novi album na kome radim.Aleksandru sam pomno pratio, stvarno je carica! Duete neću raditi jer smatram da je dovoljan jedan, kad krenete to tako da radite to više ne bude to.

Pa je kratko poručio u vidu novogodišnje čestitke sledeće:

- Nemojte da dozvolite sebi takav luksuz, da vam ljubav zakasni.

Kurir.rs

