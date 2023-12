PRVO JAVNO POJAVLJIVANJE MARIJE ŠERIFOVIĆ SA SINOM Jedva suzdržavala SUZE, čula se i BEBA, a onda je Marija uzela u NARUČJE VIDEO

Marija Šerifović je 2. decembra 2023. godine dobila sina uz pomoć surogat-majke iz Sjedinjenih Američkih Država. Mali Mario je rođen u Los Anđelesu, a vest o njegovom dolasku na svet odjeknula je kao bomba širom regiona.

01:42 Marija Šerifović se prvi put obratila kako je postala majka

Iako nije htela previše da otkriva o detaljima svoje prinove, kao ni ko su otac i žena koja je iznela trudnoću njenog sina, Šerifovićeva se sada prvi put oglasila na društvenoj mreži Instagram i javno zahvalila svim ljudima koji su uz nju od samog početka i koji joj i dalje pružaju veliku podršku.

- Dobri ljudi, dobro jutro, dobar dan, dobro veče, gde god bili i šta god radili... Pošto je ovo moje prvo obraćanje ovako putem "storija", želim svima vama da se zahvalim na prelepim porukama! Sve je zatrpano i prepuno ljubavi, i verujte mi da to možemo da osetimo. Moje škorpijsko srce prima previše ljubavi ovih dana, tako da meni treba vremena da se sve to negde procesuiram, a onda sam i sigurna da će se ukazati prilika kada ću o svemu ovome moći daleko duže i ozbiljnije da govorim. Za početak želim svima da se beskrajno zahvalim na ljubavi koju nam šaljete - rekla je Marija, a onda objasnila da neće otkazivati već zakazane turneje, iako bi ona to vrlo rado uradila samo da bi bila sa Mariom.

Novopečena mama pokazala je i kako uspavljuje sina, naravno uz pesmu, kako drugačije.

