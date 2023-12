ANITA I ANĐELO NAPUŠTAJU "BELU KUĆU" Doneta zvanična odluka, Matora na ivici OČAJA

Anita Stanojlović i Anđelo Ranković sve više vremena provode zajedno, a sada su po odluci ovonedeljnog vođe napustili "Belu kuću".

Naime, Marko Đedović je odlučio da ovonedeljni potrčci budu baš oni pa će zajedno boraviti u izolaciji.

- Neću ja previše da filozofiram. Sumanuto je da bilo šta da pričam, oni su sami i seli jedno pored drugog, a van svake pameti bi bilo da stavim nekoga drugog. Ovonedeljni potrčci su bivša kuma Anita i bivši najbolji drug Anđelo. Oni se sviđaju jedno drugom, a Matora mora što više toga da vidi i brže će joj proći - rekao je Đedović.

- Ja sam i očekivala donekle, a iskreno Marija mi je čak i rekla, ali znam da Jovane ne može da utiče na to. Dešavaće se isto kao što se dešava i ovde. Ne mogu da kažem da sam zaljubljena ali da mi se sviđa, sviđa mi se - dodala je Anita.

- Očekivano i tradicionalno, ali uvek me je Mića stavljao, sada me ja Marko stavio. Očekivano sve. Uvek je zanimljivo kada je neko zaljubljen u tebe, a ja ću nju tek da savetijum, ali tek sam ušao. Svašta se izdešavalo i ima vremena za sve - dodao je Anđelo.

- Anita je zaljubljena u Anđela, i nije iskrena, to je to sa njene strane, a ja sam bila za to da budu u izolaciji - rekla je Matora vidno slomljena i uznemirena.

- Omiljena osoba je Matora - rekao je Marko.

