ŠOK TVRDNJE PRIJATELJA! Anita i Anđelo u tajnoj HOT VEZI mesecima, SKOVALI PAKLENI PLAN protiv Matore! Otkriveni pikantni detalji

Anita Stanojlović i Anđelo Ranković bili su navodno u tajnoj vezi, pa su planirali da prevare Jovanu Tomić Matoru za novac za donora sperme. Njih dvoje su navodno skovali plan da maneken bude taj koji će starleti, tajnoj ljubavi, napraviti dete jer su ludo zaljubljeni jedno u drugo već mesecima, a njena zakonita supruga, učesnica Elite bila bi ta koja bi platila navodnog donora, dok bi njih dvoje pare stavili u džep i nastavili tajnu vezu.

- Anita i taj Ranković znaju se od momenta kad je ona došla da živi u Beograd I kad joj je dosadila njena žena Matora, a želja s muškarcem počela da bude sve veća i jača. Znala je Anđela odranije, preko TV i uvek joj je bio sladak i lep, ali nikada se nisu upoznali jer je ona bila u Kruševcu i bila je anonimna. Prvo mu je bacila udicu putem Instagrama, na šta je on odmah reagovao i počeo da joj piše. Kuckali su se sve vreme preko nestajućih poruka da Matora ne bi nešto videla. Imali su i hot četove, gde su oboje masturbirali gledajući jedno drugo - počinje priču zajednička prijateljica lezbopara u koju je mlada starleta jedino imala poverenja i sve joj poveravala.

foto: Printscreen

- Nakon dugog dopisivanja rešili su da se upoznaju. Anđelo je sve organizovao da se Anita oseća kao kraljica. Iznajmio je apartman blizu njenog i Matorinog stana da bi bile blizu ako ova nešto posumnja, da može odmah da pobegne: "Osećam se kao princeza. Anđelo je tako lep i nežan prema meni. Kada vodim ljubav s Matorom, mislim na njega. On se zaljubio, i ja sam", rekla mi je ona jednog momenta dok je, navodno, bila najsrećnija s Matorom. Viđali su se stalno. Nekada je znala da kaže da je u Kruševcu, a, u stvari je bila s Rankovićem i vodila ljubav. Onda je nastaoi pakleni plan - nastavlja prijateljica zadrugarke koja nam je otkrila sve do detalja.

foto: Printscreen

- Matora je kukala da želi dete, da je vre e me za to. Anita se složila s njom, ali da ona bude ta koja će sve obaviti, a ova treba samo da plati. Jovana joj je dala nešto više od 10.000 evra, koliko bi ceo proces mogao da košta. Ona je to, naravno, spiskala na nju i Anđela. Planirali su da naprave bebu i podvale joj kao da je u pitanju beba donora za kog je ona dala novac. Plan im je poremetila Matorina velika želja da ponovo uđe u rijaliti, tako da nisu uspeli da naprave bebu. Sada, kada je Anđelo ušao u Elitu", njih dvoje ne mogu da sakriju koliko se vole i koliko među njima ima emocija. Jovana će odlepiti kad bude saznala da su potrošili njene pare i hteli da je nasamare - završava izvor blizak Jovan Tomić Matoroj i Aniti Stanojlović.

kurir.rs/s.telegraf/dodatak rijaliti/preuzeo I. L.

