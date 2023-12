ŠOK INTERVJU SANJE STANKOVIĆ! Bez dlake o bivšem dečku Anđelu, da li bi se pomirila s Matorom, a evo da li ulazi u Elitu

Bivša učesnica "Zadruge" Sanja Stanković ispričala je da više ne želi da bude sa ženama, priznaje da nema momka i otkrila je kakvi je muškarci privlače.

Čime žena ili muškarac mogu da te osvoje?

- Ne bih opet bila sa devojkom... Probala sam, bilo mi je lepo, ali ipak sada želim neke druge stvari. Kod muškaraca nemam određeni tip, padam pre svega na upornost. Generalno ne dajem ljudima mnogo prostora da mi priđu, jer ne izlazim često. Onaj ko želi, mora da se potrudi. Danas je sve instant, brzo i prolazno, a ja ne želim prazne priče.

Koje udvaranje pamtiš?

- Muškarci me se uglavnom plaše, ali bio je jedan zanimljiv "ulet" na autoputu dok sam se sa drugarom vraćala iz Zagreba. Taj momak je vozio 280 na sat, a drug je rekao da ga pratimo, jer ako dođu presretači, bolje njega da uhvate nego nas. Video je da ga pratimo, pa je usporio i prepoznao me je! Ispostavilo se da poznaje mog najboljeg druga. Pozvao je mog druga na video-kol, okrenuo telefon da to vidim i tada smo počeli da se dopisujemo. Ostali smo u kontaktu, družimo se, odličan dečko, na mestu, fin i kulturan.

Da li bi učestvovala opet u rijalitiju?

- Dobila sam fantastičnu ponudu da uđem u "Elitu", ali sam je odbila. Zahvalna sam šefu i šefici na tome, kao i što su mi dali priliku da radim kao voditeljka, ali svoj život sam sredila. Jednostavno, ne postoji cena unutrašnjeg mira koji sada imam.

foto: Petar Aleksić, Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Da li bi ipak razmislila o ulasku da u rijalitiju nisu tvoja bivša devojka Jovana Tomić Matora i njena supruga Anita Stanojlović? - Imam skoro 30 godina, razmišljam o porodici, a ne o tome da idem od jedne do druge sezone rijalitija. Postoje i prave ljubavi koje su počele u rijalitiju i završile se brakom, ali sebe vidim negde drugde...

Tvoj bivši Anđelo Ranković je ušao u "Elitu". U kakvim ste danas odnosima?

- Dobri smo... Ne družimo se, ali bila sam na otvaranju njegovog kafića. On je drug dečka moje najbolje drugarice. Znaju svi šta smo imali, ali sada je bitno da smo OK. Nema zle krvi među nama.

foto: Pritnscreen

Dok si bila u rijalitiju, pratili su te mnogi tračevi. Kako danas gledaš na to? - Promenila sam svoj život, ali neke stvari ne mogu da se zaborave. Ranije sam se mnogo više potresala zbog tračeva. Sad sam svesnija sebe i svojih kvaliteta i ko želi da upozna pravu Sanju, može, a ko ne želi, ja tu ništa ne mogu da uradim. Problem je u tome što sam isplivala, a oni su ostali tamo gde su bili. Šta god da sam bila i čime god da sam se bavila, to je prošlost. Trebalo bi da pohvale promenu nabolje, umesto da me pljuju.

kurir.rs/informer/preuzmi I. L.

Bonus video:

00:45 SANJA STANKOVIĆ SE TAJNO UDALA?!