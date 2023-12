ANĐELO POTPUNO IZBRISAO MATORU! Anita se POKAJALA što se udala, priznala da je ZALJUBLJENA u Rankovića, pa oplela po konkurenciji

Anita Stanojlović priznala je da otkako je u Elitu ušao Anđelo Ranković, ne može trezveno da razmišlja i da gubi tlo pod nogama.

- Osetila sam neku energiju i strast na prvi pogled. U nekim trenucima mogu da kažem da sam se zaljubila, a prerano je. U nekim trenucima razmišljam da nije inat, a opet mi daje neke signale. Verujem da mi muškarci pričaju iz kompleksa prema njemu da sam mu inat. On je ušao i poremetio sve. Fizički je skroz kako treba, ali taj pogled i osmeh. Pogledom mi kaže sve što ne može rečima. Nije on kao ja, ja sam napadnija, ali mi pogledom kaže - rekla je Anita.

- Je l' ti prija kad ustane da te zaštiti od napada? - pitao je Darko

- Prija mi, ali opet u nekim situacijama kad komentarišu kako ga spopadam, a on prećuti, meni ne prija - rekla je Anita.

- Kad si shvatila da se gase emocije prema Matoroj? - pitao je Darko

- Definitivno se ugasilo kad je on ušao. Verovatno se desilo mnogo ranije, ali mislim da je to posle nominacija kad sam skroz promenila ponašanje. Verovatno ja samoj sebi nisam htela da priznam jer sam se prošle godine toliko borila za nju, ali mislim da je on presudio i više me ne zanima kako se ko oseća, gledam samo sebe. Ja nju više ne osećam, kao da mi je stranac, uopšte nema osećaj. Ona je prema meni stvarno bila super, ali taj prelaz od šest meseci, pa odma u vezu. Anđelo je rekao da voli da bude dominantan, ona je to bila ovde, pa kad smo izašle ja sam preuzela tu ulogu. Mene je privlačilo to što nisam mogla. Ne kajem se što smo ušle u brak, ali sad kad razmišljam samo jer ne bih volela da je povredim - rekla je Anita.

- Da li si znala da to neće potrajati? - pitao je Darko

- Da sam imala taj osećaj ne bih upoznala Alekseja sa njom, ne bi planirale stan, oplodnju - rekla je Anita.

- Zašto se plašiš Maje? - pitao je Darko

- Ja vidim, nisam glupa. Maja je jako nesrećna, uradila se, ali je nesrećna i voli da bude glavna, a ne može. I prošle godine je ušla sa Markom u vezu samo da pokaže da je Maja, volela bi da uđe i u vezu sa Anđelom, ali ne verujem da bi on bio sa njom. Ja sam se ovako prirodna sviđela Anđelu, a ona tako urađena ne. Bebičina Teodora se isto promenila zbog Anđela, ona bi volela da me on ne gleda. Nije porekla da ne bi bila sa njim, rekla je da izgleda kao njen onaj Bog. Procvetala sam zbog njega, ustajem pre vremena, ne pijem terapiju, cigare sam smanjila. Non stop jedem jer hoće da me ugoji. Prvi put imam želju da se promenim i volela bih da uđem u neki odnos sa njim - rekla je Anita.

- Šta misliš o vezu Mione i Ša? - pitao je Darko

Rano su počeli sa svađama, mislim da će on ugušiti Mionu. Miona neće ćutati i trpeti jer je on Ša, mislim da će biti haos - rekla je Anita.

- Aneli i Janjuš su priznali tu neku mini krizu - rekao je Darko.

Sad je bila kod mene na krevetu i ispitivala me i kaže da joj mnogo fali dete i da je opterećena time, ali joj Janjuš skreće misli. Stalno gleda gde je, da li ulazi u sobu, verovatno misli na Maju. Nije ona sigurna. Pre neki dan me je to sve pitala. Mislim da su oni iskreni jedno prema drugom - rekla je Anita.

