"ONI SE MENE PLAŠE" ZEJNA POTKAČILA KONKURENCIJU ZA PZE: Treba im hrabrosti, takmičenje bi bez mene bilo DOSADNO! Miriše na HAOS

Festival "Pesma za Evroviziju '24" biće održan krajem februara i početkom marta naredne godine, a već sada znamo ko će se na njemu takmičiti i pokušati da osvoji pobedu.

Kao što je poznato, pobednik će predstavljati Srbiju na "Evroviziji" koja će biti u Malmeu, u Švedskoj, narednog maja, a jedna od onih koja se nada da će se naći na toj bini je i Zejna Murkić.

Ona se prošle godine visoko kotirala pesmom "Rumba" i važila je za favorita, a sada je otkrila motiv ponovnog prijavljivanja, te kako gleda na konkurenciju i da li oni treba da je se plaše.

- Slučajno sam naišla na dobru pesmu, 15 dana pred kraj roka sam se prijavila. Sve se samo poklopilo i mislim da je trebalo da se ta pesma nađe tamo. To takmičenje bi bez mene bilo dosadno, bez obzira kakav ishod bio - kaže Zejna kroz smeh i dodaje

- Pesma je brza, nije u fazonu "Rumbe", ali je možda čak i brža od nje. Pravimo ekipu, ali mislim da ćemo posle praznika krenuti u sve to. Ja u glavi imam kako bi trebalo sve da izgleda, ali ne brinem jer se sve samo poklopi. Dugo sam na estradi, znam sve kvalitetne i nekvalitetne ljude, tako da se sve samo namesti.

Zejna je pročitala spisak ostalih takmičara, te otkrila šta misli o nekima od njih.

- Konstrakta je stvarno carica, često smo u kontaktu, ona je zaista zaslužna pobednica. Zorju gotivim, kvalitetan je pevač, Filari i Filip Baloš su moji drugovi, upoznala sam skoro i neke mlađe izvođače. Biće raznolika publika, to je zaista super - rekla je Zejna, pa otkrila da li gleda nekog kao konkurenciju:

- Nema tu konkurencije, budi svoj, radi svoje i to je to. Svi su se oni prijavili sa željom da pobede. Možda ovi mladi se prijave čisto da bi se probili. Mnogima će to biti borba za pobedu, a mnogima i novi korak u karijeri.

Na kraju, ona nam je otkrila koju poruku ima za ostale takmičare i da li treba da je se plaše.

- Oni se svi mene plaše zato što sam ja... Šalim se (smeh). Ja sam surovo iskrena, otvorena, normalna a to ljude plaši jer ne mogu da iskakulišu kako neko može da bude toliko iskren. Navikli su da uvek tu nešto smrdi, da nešto to ima. Mislim da oni treba da imaju hrabrosti, snage da budu to što jesu, jer je to najveće bogatstvo. Srbija i muzika vole umetnike koji su svoji i nikome se ne dodvoravaju, ni zbog čega - zaključila je Zejna.

