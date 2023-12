ŠOK! VESNA RIVAS ŽESTOKO OSULA PO JOVANI JEREMIĆ PA JOJ ZAPRETILA Radiću joj nešto svaki dan, dečka zadržati neće! (VIDEO)

Pevačica Vesna Rivas koja se bavi i astrologijom i numerologijom u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića žestoko je oplela po voditeljki Jovani Jeremić.

Ona je već trebalo prošle godine da malo spusti loptu. Ona dok me je slušala prethodnih 3-4 godine, ona se gradila i stvarno je nešto postigla i napravila karijeru. E onda uđe voda u uši, a ja najviše što mrzim na svetu to su oholi ljudi, puni sebe, prepotentni, a pritom ničim potkovani. Neko je nju ubedio da treba od sebe da pravi cirkuzanta. Neko je nju ubedio da je što luđe to to bolje, ali to je prošlo - rekla je pevačica.

Povodom izjave Jovane Jeremić da niko nema pravo ništa da joj proriče dok ona to ne odobri Vesna je poručila sledeće:

- Kao prvo, ja imam registrovanu agenciju već pet i po godina. Uredno plaćam poreze, doprinose, sve - već šest godina i moja agencija se zove agencija Astro Rivas za izvođenje astroloških i spiritističkih seansi. Prema tome, Jovanu Jeremiću, a ona ima samo ludu sreću što nemam vremena sada, ću analizirati svaki dan i davati prognoze šta će je čekati za nekoliko dana i za pet dana jer je ona izjavila da je to veštičarenje. Ona se celog života bavi astrologijom, ona čak uči astrologiju, znači da se i ona bavi veštičarenjem.

Na pitanje da prokomentariše Jeremićkinog dečka rekla je:

- Ona je u ego balonu. Ja pa ja! Ne može ni dečka da zadrži sa tim ja pa ja, sa tim ego balonom, jer onda je on u drugom balonu, a ona je u ego balonu. I onda se povremeno spusti, malo dodirne tog dečka i ode ponovo. Nema tu od ljubavi ništa.

