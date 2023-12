"NE VOLIM KAD ME SLIKAJU PODMUKLO IZA LEĐA!" Veliki intervju Cece o neprijatnostima , porodici, spomenula i Rastu: To nije...

Nedavno je Rasta u svojoj izjavi pohvalio pevačicuCeca Ražnatović sumirala je utiske o godini za nama kojom je, sve u svemu, zadovoljna.

- Šarenolika. Kako god okrenem živi smo i zdravi i to je najbitnije - rekla je Ceca i otkrila da joj je ova godina bila radna.

foto: Nemanja Nikolić

- Toliko je bilo koncerata da nisam stigla da se organizujem i sebi priuštim odmor. Ali isto tako moram da kažem na uštrb odmora doživela sam da se družim sa mojom publikom koja je na svim koncertima bila u ogromnom broju i to je najlepša energija koju može pevač da doživi - rekla je ona.

U narednoj godini, svoju publiku, pevačica će obradovati albumom.

- Čekam i ja album. Radi se pa ćemo da vidimo. Ne volim da obećam, pa da se ne desi. U pitanju je umetnost. Ovo nije kupite cement, blokove, pa zidate kuće. Ovo je stvar inspiracije, kreativnosti, ne možemo da sedimo i napravimo pesmu. Mora da dođe inspiracija za to. Zato se toliko i čeka i zato se dugo radi na svim projektima, jer se doteruje, licka i menja. Nadam se da moja publika ima razumevanja za sve što čeka. Dragan Brajović radi na albumu. Palica je kod njega i svakog momenta čekam da me pozove i da vidimo kako ćemo i kad ući u studio- rekla je Ceca.

foto: Damir Dervišagić

Nedavno je Rasta u svojoj izjavi pohvalio pevačicu, a ona je sada na to odgovorila i uzvratila komplimente.

- Pročitala sam, hvala mu, lepo je pričao vezano za mene. Rastu izuzetno volim i cenim i taj njegov vanserijski talenat. To uopšte nije upitno tako da hvala - sa osmehom je rekla Ceca.

foto: Ana Denda

Odmalena je deo javne scene, tako da ništa što taj posao nosi, joj ne pravi problem.

- Jako sam mlada ušla u svet poznatih, sa četrnaest godina, već sam oguglala. Meni je potpuno normalna pojava da mi ljudi prilaze, da mi se obraćaju i imam publiku koja je miroljubiva, pristojna, na koju sam ponosna i nemam problema. Nemam frustracije zbog toga - iskrena je bila Ceca, a onda otkrila šta joj najteže pada.

- Jedino ne volim kada sam na nekom odmoru, pa me krišom snimaju, ako želiš da se slikaš uvek sam za. Ne teram ljude od sebe, ali to podmuklo iza leđa, to mi je bezveze, ali mislim da je svim ljudima koji su iz javnog života to malo bezveze, ali šta je, tu je, takav je posao - rekla je ona.

Pevačica bez želja ne ulazi ni u narednu godinu.

foto: Printscreen/paparacolov

- Svašta nešto, od albuma, koncerta, do nekih privatnih stvari- ličnih i intimnih želja. Čovek kad prestane da ima želja, počinje da se gasi, a ja sam puna želja - otkrila je ona za emisiju "Blic dan" na Blic televiziji.

Kurir.rs/Blic/Prenela: K.M.

Bonus video:

03:34 Ceca Ražnatović intervju