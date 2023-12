NOĆNA MORA UMESTO PRAZNIČNE IDILE! Luna i Marko angažovali Deda Mraza, a on ZLOUPOTREBIO njihove mezimice: Miljkovići prete TUŽBOM

Luna Đogani i Marko Miljković, priredili su svojim mezimicama iznenadđenje za pamćenje, tako što su organizovali susret sa Deda Mrazom, međutim taj susret se pretvorio u noćnu moru porodice Miljković.

Kako je Miljković više puta isticao, on i njegova supruga ne dozvoljavaju da bilo ko objavljuje fotografije njihove dece, a ukoliko se to desi, druga strana snosiće posledice. Upravo to se i dogodilo sada.

Naime, Deda Mraz je bez Markove i Lunine dozvole objavio fotografije njihovih ćerkica, a Miljković mu se putem svog Instagram profila obratio, pa mu pripretio tužbom:

- Pozdrav Deda Mraze, samo da vam javimo da mi ne dozvoljavamo da bilo ko drugi osim nas kači slike naše dece, nadam se da nas razumete to je pravilo za sve. Srdačan pozdrav - napisao je Marko, a nakon što nije dobio odgovor dodao je:

- Još jednom ću poslati poruku da vas zamolim da skinete sliku bez blurovanih lica naših ćerki, sledeći put ću slučaj proslediti advokatima. Ne zanima me što niste online i ne čitate poruke, navodno - bio je izričit Miljković.

