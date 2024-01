"NEK VAM 2024. BUDE MANJE CRNA, A VIŠE ZLATNA" Uz njih je zabava zagarantovana! Voditelji Kurir televizije: Puno radosti i ljubavi

Kurir televizija bogata je zabavnim sadržajem, a domaćini brojnih emisija uveliko su osvojili srca gledalaca. Neki se s njima druže svakodnevno, neki jednom nedeljno, ali je jedno sigurno - uz njih i njihove goste zabava je uvek zagarantovana.

U 2023. bili su vredni, a takvi će biti i tokom cele 2024. godine. Oni imaju želje za sebe, a čitaocima Kurira i gledaocima Kurir televizije poželeli su da ih posluži zdravlje, da imaju ljubav i da vlada sloga.

foto: Kurir

Domaćini kulinarskog šou-programa "Majke i snajke" Seka Aleksić i Raša Vlačić i u novogodišnjoj čestitki ne zaboravljaju specijalitete kojima su zaludeli sve ljubitelje dobre hrane.

- Dragi gledaoci i čitaoci Kurira, želim vam pre svega puno zdravlja i blagostanja i da nam svima 2024. bude manje crna, a više zlatna. Voli vas vaša Seka Aleksić - poručila je pevačica i voditeljka kulinarskog šoua, a njen kolega, čuveni kuvar, nadovezao se:

foto: Kurir

- Dragi čitaoci Kurira, u 2024. godini želim vam, pored zdravlja i ljubavi, što više ukusnih kulinarskih specijaliteta, a što manje kilograma.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić "Pusti brigu"

Imajte uvek povod za dobar provod

Neka vam godina nova bude kao iz snova. Dame nek biraju i u ljubavi s džentlmenima nek uživaju. Imajte uvek povod za dobar provod. Pustite brigu, ali ne samo u novogodišnjoj noći, jer će sreća, zdravlje i novac sigurno svakome doći. Molite se za to, a od mene dovoljno.

foto: Kurir

Dejan Šutanovac "Pusti brigu"

Pronađite začin kojim ćete ulepšati svaki dan

Želim vam da pronađete začin kojim ćete ulepšati svaki novi dan. Moj recept sadrži tri začina: ljubav, sreću i zahvalnost. Sve najbolje od srca.

foto: Kurir

Maša Kostić "Divan šou"

Ostvarite sve želje

Dragi čitaoci Kurira i gledaoci Kurir televizije, želim vam srećnu i uspešnu novu godinu! Neka vam 2024. donese obilje radosti, ljubavi i ostvarenje svih želja. Hvala vam na podršci i vernosti - neka zajednički trenuci koje delimo budu ispunjeni smehom i pozitivnom energijom! Srećna Nova godina!

foto: Kurir

Milica Stanimirović "Divan Šou"

Neka nam 2024. bude još jača

Hvala što vas je u 2023. toliko zanimao život naših zvezda, pa i sad imam posla da me hvata jeza. Godine 2024. neka bude još jača i da prečešljamo zajedno svakog pevača. Prošla je za neke poznate bila čupava, pa nek se i u 2024. spreme, jer Opasnica nikad ne spava.

foto: Kurir

Ivan Gajić "Puls Srbije" i "Divan šou"

Neka vam nova godina donese sve ono za čim čeznete

Ma koliko želeli da u čestitkama izbegnemo one standardne stvari poput zdravlja, sreće i ljubavi, činjenica je da bez toga ne možemo i da je to svima potrebno. Zato volite, čuvajte zdravlje i bićete srećni. Neka vam 2024. godina donese sve ono za čim ste potajno čeznuli u prethodnoj, čemu ste se nadali, a iz nekog razloga se nije desilo. Verujte, desiće se. Nastavite da nas gledate i uživate u našem programu, a mi ćemo se potruditi da vam i dalje prenosimo puls Srbije i da vas uveseljavamo svake subote uz "Divan šou".

foto: Kurir

Miloš Anđelković "Puls Srbije"

Neka vam 2024. bude godina najboljih odluka

- Neka vam 2024. bude godina novih, do sada najboljih odluka. Smejte se svakog dana, čak i manje lepim trenucima, a biće ih... Ali osmeh i ljubav će, kažu, spasti svet. Zato prkosite svemu lošem širokim osmehom, a ko zna, možda će upravo on otvoriti nečije srce za vas i ovu godinu vam učiniti najlepšom do sada. Srećna vam Nova godina!

foto: Kurir

Milica Marković "Puls Srbije"

Prigrlite najbliže

Prigrlite najbliže i otvorite srce za sve lepo što dolazi. Neka porodica i prijatelji budu štit od svih neprilika koje nas okružuju, a zdravlje i ljubav reči koje zaista imaju najveću vrednost! Živeli, za još jednu Novu!

foto: Kurir

Anastasija Čanović "Puls Srbije"

Dopustite da istinski budete voljeni

Usudite se! Naredne godine se usudite da radite mnogo više na svom zdravlju, da volite, da dopustite da istinski budete voljeni, da promenite sve ono što vas guši i ne dozvoljava vam da budete poletni. Usudite se da ne budete nemi posmatrač svog života i svih faktora koji utiču na vas, već da preuzmete kormilo svog broda i kreirate život onako kako želite. Osećajte srcem, dopustite emocijama da dišu. Želim vam najsrećniju godinu do sada, uz uspehe na svim poljima.

foto: Kurir

Jelena Kovačević "Stars"

Radost, ljubav, spokoj i mir

Srećna nova 2024. godina, dragi moji! Neka nam svima donese radosti, ljubavi, strpljenja, spokoja i mira!

foto: Kurir

Vukašin Grozdanić "Kojekude po Srbiji"

Želim da budemo pametniji i da se više smejemo

Godina prođe, a kao da smo juče dizali čaše dočekujući je, nadajući se da će biti najbolja do sada. Izašla je iz mode baš kad smo se navikli na njeno postojanje, ali neka je, neka ide - mogla je biti mnogo bolja. Sumiramo je i pokušavamo da izvučemo pouke. Prolaze i dolaze kako one hoće, mi se ne pitamo tu baš mnogo. Želim nam da budemo pametniji, da se više smejemo i da ispunimo dato vreme najbolje što možemo. Da budemo blagonakloni jedni prema drugima i da se prijateljski gledamo. Povoljan vetar želim u novim (životnim) avanturama koje slede.

