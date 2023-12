POZNATI RIJALITI PAR PREKO NOĆI DOŽIVEO VELIKU PATNJU: Ovako sada živimo! Nekada vas uveseljavali, a sada proživljavaju NOĆNU MORU

Voditelj Ivan Gajić je emisiju otvorio jednom dramatičnom pričom. Naime, preko vajbera se u emisiju uključio bračni par koji ste voleli da gledate u rijaliti šou programima, uveseljavali su vas doskočicama, oduševljavali ljubavlju.

U emisiji "Puls Srbije" izjavu su dali Rade i Rada Vasić, bivši rijaliti učesnici.

Njihova zdravstvena situacija nije zavidna, pa je Rada dala detaljniji odgovor na pitanje "kako je":

- Vidi se po nama, Rade je u lošem stanju, kao i ja. Radetu su oba bubrega otkazala, a ja imam rak dojke, idem na terapije, kosa mi je opala. Borimo se, videćemo kako će biti, ne znam ni sama. Kada bih bila nešto jača, Radetu bi bilo lakše, da mu pomognem, da budem tu. Rade ima većih poteškoća, bubrezi, ne radi, tako živimo sada - započela je Rada.

S obzirom na to da smo navikli da ih gledamo u veselom raspoloženju, Rada je otkrila kada je sve ovo počelo:

- Prvo je nastao problem kod Radeta. Njemu su otkazali bubrezi preko noći.

Rade je potom nastavio:

- Osamnaestog februara su mi otkazali bubrezi, počeo sam da kašljem i da se gušim. Žena je pozvala Hitnu pomoć, koja je došla iz Prokuplja, a brzo pristigli, za to im svaka čast. Za nepunih 10 minuta su bili ovde. Nedugo zatim su me odveli u bolnicu, a tamo su mi ustanovili da su mi oba bubrega otkazala i to odjednom. Zato želim da se zahvalim ordinaciji gde se lečim, svim doktorima, sestrama, pogotovo glavnim Zorici i Dragani, to je najbolja ordinacija.

Kurir.rs / L. Majer

