"BRENA JE ŠOUMEN, A JA OZBILJAN PEVAČ" Šok intervju Vesne Zmijanac o bolesti, POROCIMA a evo zašto se RAZVELA OD KEMIŠA - OTKRILA!

Vesna Zmijanac vratila se na scenu posle višemesečne pauze, pa sada radi punom parom. Pevačici su početkom godine ugrađena dva bajpasa i stent zbog čega je bila prinuđena na odmor i rehabilitaciju.

Muzička zvezda sada je otkrila sve detalje o zdravstvenim problemima i teškom periodu, ali se dotakla i brojnih drugih tema.

"Operacija je bila ozbiljna, ali to ne znači da ja menjam navike. Naprotiv, ja sam nemirna i dalje i junačim se i ne umem drugačije. Sad sam dobro, odnosno odlično. Bila je pauza jedno izvesno vreme što je meni teško palo jer ne mogu da mirujem. Taman tu negde kad je pauza došla preko glave ja sam otišla da pevam i zaključila da još bolje pevam tako da sam odlično", rekla je pevačica i dodala da se ne plaši godina.

"Malo sam usporenija, recimo ako kipi kafa ja ne mogu baš da potrčim i u nekim tako stvarima sam sporija nego što sam bila pre pet godina. Pažljivija sam malo", kazala je ona.

Ljubavni brodolomi nisu je bacali u depresiju, šta više, iz svakog odnosa izlazila je jača.

"Kažu mi 'Vas obožavaju mlađi muškarci'. Pa naravno da me obožavaju mlađi kad je moja generacija umrla. Sada možete samo da me vidite sa nekom duhovnom osobom i da se desi neka duhovna ljubav. Ova ovako ne znam, mislim da nije više izvodljivo", zaključila je Zmijančeva, koja je u mladosti važila za seks simbol bivše Jugoslavije.

"Ja nikada nisam ni znala da sam to. Kad ste to vi ni ne znate da ste to. To vas drugi tako deklarišu. Ja sam i sama bila moćna i velika u to neko vreme sa tridesetak godina", rekla je folkerka.

Krah ljubavi sa Kemišom

Harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš prvi ju je odveo pred oltar, ali njihov brak nije dugo potrajao. I dan-danas se spekuliše da li je Zorica Brunclik zaista kriva za njihov razvod.

"Nije Zorica krivac za moj razvod, nije niko kriv u stvari. Jednostavno se to ohladilo sve, nije bilo dece, on je mnogo radio u studiju, a ja sam znala da mogu mnogo više nego što sam tada bila i davala od sebe, tako da se tu negde razmimoišlo to sve", otkrila je ona.

Sukob sa Zoricom Brunclik

Vesna je više puta optuživana da je sabotirala Zoricu na svakom koraku i zatvarala joj vrata preko svojih moćnih prijatelja i muškaraca.

"Nije bio nijedan razlog. Ja sam tada već bila mnogo velika zvezda i nisam imala potrebu nikome da zatvaram vrata. U principu ja nisam takav čovek da se bavim time, to mi je gubljenje vremena baviti se podmetanjima", rekla je ona.

Tračevi o alkoholu i kocki

Možda u ljubavi nije imala sreće, ali živela je punim plućima.

"Ja sam inače ceo život bila nemirna i volela sam tako da bančim, da se družim, da sa Šabanom Šaulićem provodim noći i dane... Mnogo sam radila, ali sam i trošila. Volim to i dan-danas. Retko ko da na estradi to ne voli, ako neko dobro peva i ako je neko dobro veselje ne možeš da ne popiješ čašu vina i ne daš pare muzici. E ja sam to malo više radila", otkrila je Vesna, o kojoj se pričalo da je mnogo pila.

"Ne bih bila živa da je to tako baš. Volela sam i volim i danas kad radim i pevam da popijem čašu viskija ili čašu vina prosto ne mogu da pevam celu noć i gledam kako se svi vesele, a ja pijem čaj", ispričala je.

Nametnulo se pitanje - da li je kockala.

"Nisam nikad kockala, nije mi bilo zanimljivo. Znala sam da odem, da me neko od kolega povede da gledam. Bude mi pola sata interesantno i onda mi postane dosadno. Sreća moja, samo mi je još to falilo na sve", rekla je pevačica.

Rivalstvo sa Lepom Brenom

Jedina konkurentkinja bila joj je Lepa Brena pa je otkrila kakav je njihov odnos.

"Ja sam uvek žalila što nisam šoumen kao Brena, nego sam ozbiljan pevač. Što se tiče samog nekog rivalstva, to je više bilo kojoj je punija hala, da li meni ili njoj. Ovako smo sasvim bile okej, i dan-danas smo", otkrila je pevačiča.

