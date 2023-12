JOVANA JEREMIĆ OTKRILA KOLIKO PUTA DNEVNO IMA ODNOSE SA DEČKOM! To rade tokom celog dana i noći, ko bi rekao da su tako IZDRŽLJIVI

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o vezi sa Draganom, ali i o daljim planovima po pitanju karijere.

Jovana je otkrila da ona i Dragan imaju odnose tri puta na dan, te tako održava liniju.

- Jeste, kako nije zaslužan, redovan s*** za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s***, to se podrazumeva, ali i zdrava, ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored s**** i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla - kaže Jovana.

- Rekao mi je: "Bićeš još lepša ako smršaš još tri-četiri kilograma", pitala sam kako, onda je on korigovao moje jelovnike pored nutricioniste, uputio me u taj kalorijski unos koji ne smem da prekoračim. Svaki dan šta treba da potrošim i stvarno sam smršala, ali najvažnije je što sam se ja redefinisala, to su mnogi primetili - istakla je ona.

Dragan joj takođe daje savet kada je izgled u pitanju.

- On je veliki džentlmen i voli da me vidi u damskim kombinacijama. Malo mi je sugerisao, dva-tri puta, ne voli da budem preterano gola. Sugeriše, zamoli me da to bude nešto s**** jer on voli kad sam ultra s****, ali da ne budem vulgarna. Nego s**** provokativna, a opet dama. U pravu je, on me dosta korigovao poslednjih meseci koliko smo u vezi i, kao što vidiš, izgledam nikad bolje, to je malo zbog njega. Želim da bude ponosan na mene, važno mi je da i on bude srećan zato što sam njegova žena. Neke od ovih haljina je trebalo da obučem na svadbu njegovog sina, sve ih je prvo video i odabrao onu koju sam nosila - zaključila je voditeljka.

Kurir / Preneo: Lazar Stanušić / Blic

