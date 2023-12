"PRIJA ME PODSEĆA NA JEDNU STARIJU KOLEGINICU..." Hrvatski pevač progovorio o Aleksandrinom uspehu: Komentarišemo je GODINU DANA

Poznati hrvatski pevač Toni Cetinski progovorio je o godini na izmaku, karijeri, pa se dotakao uspeha Aleksandre Prijović.

- Nije bilo uvek sve bajno, ali bila je poslovno uspešno. Završavamo album... Čovek nekako poželi da bude lepših događaja više, a manje loših. Opet, ni loši momenti nisu tu zauvek. Moraš naučiti nešto. Treba prigrliti svaki krst i ići dalje.

foto: Saša Milutinović

Na pitanje kada "podvuče crtu" da li bi nešto promenio u svojoj karijeri, pevač se našalio.

foto: Kurir televizija

- Ne povlačim crte, nisam taj izvođač (smeh). Ali, kad bih zbrojio sve, da se ponovi isto, loše trenutke ćemo preživeti uz veru, prijatelje, iskrene prijatelje - kaže pevač.

Prokomentarisao je i fenomen Aleksandri Prijović.

foto: Petar Aleksić

- Komentarišemo nju već više od godinu dana, po tome je isto fenomen. Super, neka iskoristi svoj trenutak, sada je njen trenutak. Podseća me jako na jednu stariju koleginicu iz Srbije - počeo je izlaganje Toni, ali nije želeo da otkriva na koju, pa dodao:

- Oni koji su postavili posao, dobro su postavili. Možemo mi bežati od samih sebe sa nekim modernim ritmovima i produkcijama, ali ne možemo pobeći do kraja. To je taj melos koji ljudi očito vole i to treba iskoristiti i svaka joj čast - rekao je on.

Kurir.rs/Telegraf/Prenela: K.M.

