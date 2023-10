PRIJA RAZOTKRILA MRAČNU TAJNU ZAGREBA: Prijovićka Hrvatsku suočila sa istinom o CAJKAMA! Posle nje džaba im ZABRANE srpskih pevača

Pevačica Aleksandra Prijović ovih dana je glavna tema medija u Srbiji, ali i u regionu. Aleksandra je nedavno započela svoju regionalnu turneju „Od istoka do zapada“, održavši tri uzastopna koncerta u beogradskoj Štark areni.

Nakon toga, rasprodala je tri zagrebačke Arene i zakazala četvrtu, rasprodala je dva Čaira u Nišu, a zakazala je i drugi koncert u sarajevskoj Zetri. Za mnoge je neverovatno kako je Prijovićeva uspela da sa samo 28 godina postigne ovakav uspeh, a o njoj su čak govorili i u Dnevniku hrvatske televizije.

„Više od 50.000 ljudi želi u Zagrebu da ide na koncert srpske pevačice Aleksandre Prijović. Zagrebačku Arenu pevačica je rasprodala i treću noć zaredom, pa je otvorila i četvrtu. Kako je mladoj Srpkinji to uspelo, a mnogim hrvatskim muzičarima nije?“, rekli su voditelji na početku Dnevnika.

„Sa 28 godina mogla bi četiri puta zaredom pevati u zagrebačkoj Areni“, dodali su oni, a potom pustili anketu u kojoj su Zagrepčane pitali šta misle o Prijovićevoj i da li su čuli za nju.

„Čula sam za nju, naravno, idem na drugi koncert, uspela sam rezervisati karte“, „To je Aleksandra Prijović, znamo za nju jer će imati koncerte“, „Jako je popularna i među mlađima i starijima, ne čudi ovaj uspeh“, govorili su ljudi.

Srpska pevačica je tako započela debatu, odnosno pokrenula „fenomen Aleksandre Prijović“. Dok je jedni nazivaju „jednom od najvećih zvezda na Balkanu“, drugima nije jasno kako je pevačici sa samo 28 godina uspelo da osvoji čitav region i rasproda više stotina hiljada karata u regionu. I kako to u… Hrvatskoj? Za one koji nisu upućeni, da, Hrvati obožavaju srpske „cajke“ i to je obično najslušanija muzika u ovoj zemlji.

Naši izvođači su u Hrvatskoj više puta zabranjivani tokom prethodnih godina, pa se u debatu o kvalitetu ove muzike uključio i sam predsednik Zoran Milanović.

„Ja ne volim tu muziku, nikad je nisam podnosio. Ide mi na živce, bole me kosti od nje. Ja je ne bih branio. Odluka pulskog gradonačelnika je da to ne daju jer će tamo biti cajke. E, sad“, izjavio je Milanović u februaru ove godine nakon što je nekoliko srpskih izvođača zabranjeno u Puli.

Možda ih on ne voli, ali brojke govore bolje. Osim Prijovićke u Hrvatskoj je izuzetno popularan i Saša Matić, koji redovno puni tamošnje koncertne prostore.

Boban Rajović, takođe je popularan i tražen u Hrvatskoj. Mnogi su čak i navodili kako je više slušan u Hrvatskoj nego u Srbiji i Crnoj Gori. Punio je Arene u Zagrebu, Splitu i Puli i njegove pesme se slušaju svugde po diskotekama, kafanama i klubovima, a jedna od omiljenih je „Usne boje vina“. Treba napomenuti da se u Hrvatskoj i te kako slušaju Cecine pesme i pesme Miroslava Ilića. Od ostalih domaćih pevača koji su popularni na listi su: Maja Berović, Dara Bubamara, Šako Polumenta, Milica Pavlović, Ana Nikolić, Jelena Karleuša i drugi.

Kada su honorari u pitanju, naši pevači dosta dobro prolaze. Njihova cena se kreće od pet, šest pa sve do 12.000 evra za veče, pisali su domaći mediji.Osim „cajki“ na hrvatskim trending listama dominiraju i drugi srpski izvođači.

Na listi najslušanijih izvođača redovno se nalaze pevači kao što su Vojaž, Biba, Heni, Desingerica i Pljugica, Jelena Karleuša i drugi.

