"ZBOG KRETENA ZAVRŠAVAMO RANIJE" SKANDAL NA KONCERTU MARIJE ŠERIFOVIĆ U ZENICI: Pevačica prekinula novogodišnji nastup, evo zašto!

Marija Šerifović je za Novu godinu nastupala u Zenici, a njen koncert završio se mnogo ranije nego što je bilo planirano, što je razočaralo mnoge prisutne. Ipak, ona je za prekid koncerta imala debeli razlog - potpuno opravdan.

Marija je nastup u Zenici otvorila pesmom "Pametna i luda", a desetak minuta pre ponoći je na binu pozvala Zeničane Hanu i Adija.

foto: Printscreen/Dnevni Avaz

Njih dvoje su kraj stare godine obeležili prosidbom. Adi je pred Marijom zaprosio svoju devojku Hanu, a ona je odgovorom oduševila svog izabranika, ali i Mariju, kao i hiljade prisutnih.

foto: Printscreen/Dnevni Avaz

Ipak, njen nastup je obeležilo i nešto negativno. Ona je u više navrata upozoravala da izvesni ljudi prestanu da bacaju petarde na samu binu, piše Dnevni avaz.

Petarde su, ipak, nastavile da lete ka njoj i muzičarima, što je za posledicu imalo to da Marija svoj nastup skrati za oko 15 minuta, što je razočaralo njenu publiku, ali je bilo neophodno zbog bezbednosti ljudi koji su bili na bini.

- Dragi, dobri ljudi, zbog kretena ćemo ovu situaciju završiti 15 minuta ranije. Ja sam sigurna da neko ko je u blizini te osobe zna ko je ona je pa je nađite i j*bite joj vi mater posle, OK? - rekla je Marija.

Pevačica je dodala da ona "ne može protiv sebe" i da "svoj posao radi kako treba", a da "s ludacima ne želi da ima posla".

- To je sada manje važno. Šta hoću da kažem? Bila je čast i zadovoljstvo pevati ovih sat i 45 minuta za vas. Dugo mi se ova situacija nije desila. Praviću se da se nije desila. Sigurna sam da ni vi niste baš ponosni na to, ali hajmo to pustiti na stranu - rekla je.

Poslednja pjesma koju je otpevala je "Nije ljubav to".

Kurir.rs/DnevniAvaz, Klix

Bonus video:

01:32 Marija i Verica Šerifović o voditeljki elitnoj prostitutki