"MI SMO SVE NJEGOVE BUBICE TAKO LEČILI" ĆANA OTKRILA KAKO SA SUPRUGOM VASPITAVA SINA: Disciplina kao u vojsci: Kad pretera...

Stanojka Mitrović Ćana progovorila o svom sinu jedincu, te otkrila kroz kakve je probleme prolazila tokom njegovog odrastanja.

Ćana je tokom jednog intervjua ispričala je kojom taktikom su se služili ona i njen suprug, kako bi sina jedinca izveli na pravi put, te otkrila da je njenom jedincu tokom puberteta smetalo to što mu majka često nije kod kuće zbog nastupa.

- Nije on bio problematičan, bilo je nestašluka, naravno, kao i svako dete. Ja sam bila zauzeta, pa je to njemu smetalo, kada sam kući, pričam preko telefona i onda krene da me ljubi, a ja ugovaram nastup ili tako nešto i onda kažem: "Izvinite, nazvaću vas uskoro, imam neki problem", a Luka mi kaže: "Do ovde mi je tvog posla" i onda shvatim da on samo traži pažnju - započela je Ćana.

- Niko nam u životu nije skucao na vrata, kada je počeo da izlazi nije dolazio pijan. Suprug je sportski tip, radio je u specijali, i onda kada Luka pretera u nečemu, onda ide sklekovi, pa sve po redu, mi smo sve bubice njegove lečili tako - ispričala je popularna pevačica u emisiji "Ispovest".

Stanojka je nedavno izjavila da postoje koleginice sa estrade koje su kako kaže, spremne i da se ponize za "dobru lovu":

- Dosta puta ljudima sa strane kad vide taj silni bakšiš, kao da su honorari dogovoreni, a ovo dodatno, ne, to nije tako. Išla sam uvek na fiksnu cenu i fiksno vreme, nikad nisam pevala od jutra do sutra, jer bilo je raznoraznih situacija kojih sam se naslušala od starijih koleginica, tako da sam rešila, manje para, ali mirnija glava - rekla je Mitrovićeva za Grand i dodala:

- Dešavalo se da su koleginice morale da rade neke poslove u kuhinji čak, jer postoje ljudi koji misle da sa parama mogu sve, pa je njima bio gušt da oni to plate, a da nekog nateraju da tamo ljušti krompir, nebitno da li je to jedan krompir ili pet, ali je to sa moje tačke gledišta potcenjivanje. - rekla je pevačica.

