TRUDNA MINA I OGNJEN OTKRIVAJU PLANOVE ZA BUDUĆNOST! Voditelj OTKRIO kako se slažu Mina i njegov SIN, pa spomenuo i ime za BEBU

Ognjen Amidžić i Mina Naumović, čekaju bebu, a voditelj otkriva da je ovaj Božić drugačiji u odnosu na druge, jer je njegova draga u drugom stanju.Godina iza njih, donela je harmoničnu i skladnu vezu, a nedavno i brak.

- Praznik provodimo u krugu porodice, kod kuće, tu mi je najlepše. Mina je trudna, u osmom je mesecu trudnoće pa ne možemo na neki rejv da odemo ili u kafanu. Tako da će biti divno, sa porodicom i najbližima. Trudim se da ispoštujem sve običaje, ne radim to na klasičan način, ali se trudim. Volim ovaj period godine jer tradicionalni praznici imaju lepotu u sebi.

Ognjen se priseća kako su Badnji dan i Božić izgledali dok je bio mali.

- Kada sam bio baš mali nije smeo da se slavi Božić, još je bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Sve je krenulo od devedesetih godina i sve me je radovalo. Bio sam položajnik kod ujaka, to mi je bila najbolja prasetina i čitav taj događaj. U mom rodnom gradu smo se okupljali 6. januara sa raznih strana. Svi smo dolazili, ko je gde studirao i to je bilo obnavljanje emocija iz detinjstva. Pričali smo ko je gde, šta je radio, provod i pijanstvo, pa smo išli da budemo položajnici. To je bio ritual koji je trajao godinama - zaključio je Amidžić.

Ognjen je u razgovoru otkrio kako njegova izabranica provodi trudničke dane.

- Mina je savršena trudnica. Podnosi sve normalno, tako se i ponaša, da ne ureknem, ali sve je u najboljem mogućem redu. Izgleda savršeno, bukvalno ljudi ne primete da je trudna. Meni izgleda prelepo i preslatko, čak mi sada još lepše izgleda.

Voditelj ističe da njegov sin Matija, kojeg ima iz braka sa Danijelom Dimitrovskom, ima odličan odnos sa izabranicom i na to je jako ponosan.

- Lepo funkcionišemo. Puno je tu razumevanja. Kada ima ljubavi sa svih strana sve se može. Sve je odlično i nadam se da ćemo tako nastaviti i biti još bolji - kaže on, a na pitanje da li je strog kao otac, priznaje:

- Generalno bi trebalo da budem stroži, imam više drugarski pristup, a trebalo bi da bude drugačije, realno. On je uvek dobijao prave i dobre savete na svim poljima, trudim se da tako ostane.

Ognjenu je 2023. godina bila privatno veoma berićetna, a što se tiče posla, bila je drugačija.

- Bila je turbulentna godina, jedna od najlepših svakako. Zadovoljan sam svime što se desilo. Voleo bih da nastavimo istim tempom i u sledećoj godini, iako je šesnaesta. Bitno je samo da ne padamo, što se tiče gledanja - kaže voditelj i dodaje da je sve što mu se dešavalo na privatnom planu uticalo na njegove poslovne uspehe.

- Kod mene je inspiracija presudna i to mi je bitno. U ovoj godini stvarno na privatnom planu mi se toliko lepih stvari desilo i vratilo mi je tu želju da mogu ponovo da radim, inspirisalo me je. To mi je najbtinije, da sutra imam želju da ponovo radim i dokle god bude tako, mislim da ima svrhe da radim. Ja volim da vise ljudi sa plafona, da se ruši, da se spuštaju sajlama i da to bude pravi šou. Prilagođavam se ukusu publike i na kraju je zadatak da imamo dobar rejting. Zadatak mi je da to ispunim i to ispunjavam, ali se nadam da ćemo vratiti ta ludila, koja neće umanjiti to, ali će osvežiti.

Ognjen i Mina pol i ime bebe vešto čuvaju.

- Izabrali smo ime za dete, ali ne mogu da kažem. Kada budemo odlučili, reći ćemo. Zajedno smo birali, nije morao niko da presuđuje jer sve je bilo zajednički. To je nekako, čini mi se, stvar koju možeš i da unakaziš, šalim se, ali dogovorili smo se. Veoma smo se brzo složili - otkrio nam je Amidžić.

