DUŠICA JAKOVLJEVIĆ IZJAVILA SAUČEŠĆE JANJUŠU: Bivše voditeljke Elite zanemela od tuge zbog smrti brata rijaliti takmičara

Voditeljka Dušica Jakovljević priznala je da ju je duboko postresla smrt Mihaila Janjuševića, najmlađeg rođenog brata Marka Janjuševića Janjuša. Mihailo je 25. decembra 2023. godine preminuo, a dva dana kasnije je sahranjen u Prijepolju.

Dušica je prvo priznala da se ne seća da li je Mihaila nekada ugostila u studiju, a onda je otkrila da je Janjušu poslala poruku.

foto: Nikola Anđić, Printscreen/Instagram

- Da li znate da ne mogu da se setim, da ne znam... Iskreno, stvarno ne znam - započela je Dušica.

- Mogu da kažem samo da je to tragedija koja je mene, baš onako... Od koje sam zanemela i da sam naravno poslala poruku Janjušu, da mi je jako žao što se to dogodilo. Bilo kome da se to dogodilo, nema veze da li je taj neko javna ličnost ili ne, ne dao Bog nikome - priznala je Jakovljevićeva.

