MIONA PLJUNULA NA BRAK VANJE I ŠA! Pevačica o bivšem dečku i reperovoj zakonitoj ženi: Presmešno je, mene više voli nego NJU

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša do nedavno su prolazili kroz turbulenbtan period i česte svađe zbog kojih je reper nekoliko puta želeo da izađe iz rijalitija.

Pevačica je u Šiša baru otvorila dušu i progovorila o odnosu sa Nenadom, te se nije libila da ne spomene njegovu i dalje zakonitu suprugu Vanju Aleksić.

- Miona, da li si i dalje sa Nenadom - upitao je voditelj.

- Jesam, definitivno sam to odlučila - rekla je Miona.

- Sedam dana je prošlo od poseta - dodao je voditelj.

- Šokirale su me njihove reakcije, definitvno nisam očekivala. Počela sam da razmišljam o našem odnosu da li je to normalno ili nije. Baš sam razmišljala, odustvo sa sastanka, ne mogu ni da ostavim njega koji je u haosu da odem na sastanak. Odlučila sam se za to da budem sa njim, mi ćemo sigurno biti zajedno - rekla je Miona.

- Nakon što su izašli iz Bele kuće stavila si odnos na pauzu - nagovestio je voditelj.

- Nisam, bili smo zajedno, poljubili smo se, ali kad ide neko za mnom, kad mi zvoca, to me stavrno odaljavalo od njega. Kao što sam rekla da me pusti i da me je pustio, sigurno bih mu prišla - govotila je Miona.

- Rekla ti je majka, ako ti ovde radi neke stvari šta li će tek napolju - nadovezao se voditelj.

- Mora da razume da te ljubomore uvek ima, ali ja itekako razumem njega u nekim trenucima. Danas je pokušao da me bocne opet da negde gledam, a posle je prećutao. Baš me iziritiralo što mi nije stigla čestitka od mojih za Božić, to me malo poremetilo. Nije mi svejedno. To mi stvara rolerkoster u glavi i onda sa rešila da ne razmišljam - izjavila je Jovanovićeva.

- Da li razmišljaš o Stanislavu Krofu? - upitao je Darko.

- Ne razmišljam, ali informacija koju su mi rekli da je on to slao, ništa mi nije jasno, jako mi je to čudno, ali ne želim da razmišljam o tome. Nenad i ja smo sinoć imali svađu, ali vidi da me ne zanima. Ja da sam htela da nastavim odnos sa Stanislavom izmislila bih neki razlog da raskinem sa Nenadom. Imam neki osećaj da kad izađemo da će moji sve to skapirati i da će razumeti - rekla je Miona.

- Otkud to da ti odjednom smeta što je oženjen - pitao je voditelj.

- Nije mi prijatno od kako je mama došla i rekle mi neke stvari. Ona je pokupila svoje stvari otišla, on je podneo zahtev za razvod. Meni bi itekako značilo bar zbog mojh da im ne bude glupo. Njihova ljubav je jako smešna, tu ni nema ljubavi. Meni je to presmešno. Ta patnja njegova je jako kratko trajala, on je predstavljao glupo taj odnos. Sigurna sam da mene Ša više voli od Vanje - tvrdila je pevačica.

