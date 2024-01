DA LI SE SEĆATE NJEGA? Tukao se po rijalitiju, pravio skandale, hvalio se parama, a Saša Ćurčić danas OVAKO IZGLEDA

Bivši fudbaler Saša Ćurčić Đani u javnosti je više privlačio pažnju skandalima nego sportskim uspesima. Poslednjih godina ne pojavljuje se u medijima i gotovo potpuno se povukao iz javnog života.

Saša je godinama živeo raskalašnim životom, mnogo je zarađivao, ali mnogo i trošio - uglavnom na provod i skupe automobile.

O tome je svojevremeno i sam pričao za medije u Engleskoj, gde je dugo živeo i igrao fudbal.

- Nakon što sam napusio Madervel, sledećih par godina bile su prava noćna mora za mene. Svi prijatelji su me zaboravili, čak i moji stari saigrači. Bio sam samo ja i centar za nezaposlene u Londonu. To je bila katastrofa. Izgubio sam tada par miliona funti. Trošio sam novac na sve na šta fudbaleri najčešće i troše - noćne klubove, brze automobile, šoping , ma bila je to non-stop žurka. Sa sobom sam uvek vodio pratnju od 15 ljudi dok sam živeo u Londonu i Njujorku. Ali su svi oni bili teške propalice. Kada si bogat, svi žele da se druže sa tobom. Kada novca nestane, stvari se menjaju - ispričao je pre nekoliko godina Ćurčić za "SanSport", i dodao da je tada izgubio i kuću u Boltonu i prodao bukvalno sve što je posedovao.

Nekadašnji fudbaler priznao je da je ponekad bio i sa 20 devojaka odjednom. Nakon burnog života u Engleskoj postao je još veći skandal majstor Srbiji, i to u rijalitijima.

Godine 2007. pobedio je u prvoj sezoni "VIP Velikog brata", a kasnije je učestvovao i u rijalitiju "Parovi". Objavio je knjigu i pokrenuo školu fudbala, ali ga to nije zadržalo na vrhu.

Proletos je priveden zbog pretnji komšiji Miletu M. Kako se navodilo tada svađa je izbila u ranim jutarnjim časovima i tom prilikom Ćurčić je komšiji nožem izbušio sve četiri gume na automobilu "folksvagen "kedi". Ćurčić je tad na alkotestu imao više od 1,15 promila alkohola u krvi.

Saša je živeo u Kini i radio kao trener.

- U Šangaj sam došao preko prijatelja i saigrača iz Kristal Palasa, koji je Kinez. Zavoleo me je i pozvao me je da dođem tamo da budem trener. Sada zarađujem od 25.000 do 35.000 dolara mesečno - otkrio je Ćurčić jednom prilikom.

