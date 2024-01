"DOBILA SAM ŠAMAR, GURALI SU ME, ZA MENE JE OSNOVNA ŠKOLA BILA KOSOVSKI BOJ" Rada Manojlović tri godine trpela maltretiranje

Rada Manojlović pretrpela je vršnjačko nasilje u osnovnoj školi. Period od petog do osmog razreda nimalo joj nije bio lep jer je zajedno sa ostalom decom sa sela pretrpela vređanja i odbačenost od strane đaka koji su živeli u gradu.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ona je o tome sada javno progovorila.

- Osnovna škola je za mene bila Kosovski boj, Solunski front. Ja to kad sam preživela. To me je očeličilo za vijek vijekova - rekla je Rada u emisiji "Pemijera - Vikend specijal", a potom nastavila:

- Pričam za period od petog do osmog razreda, kada smo prešli u Žabare. Bili smo grupa od nas 6,7 sa sela, pa smo prešli u Žabare, gde nas je bilo tridesetoro. Tu sam dobila i šamar, dečaci gurali, zadirkivali. Svi su nam se smejali što smo sa sela. Oblačila sam se skromno, da tako kažem. Bili smo izolovani iz društva. Igramo košarku, bira se tim, tebe niko ne izabere, ostaneš sam i gledaš. Uvek smo bili odbačeni. U startu sam navikla da iz prikajka, iz pozadine i potpuno neočekivano budem pobednik. Prihvatila sam to, da me neće svi voleti, da će me uvek gurati po strani, da ja moram da se dokažem, da pokažem da vredim. Nije tu bilo nešto puno osmeha. U jednom momentu sam krenula i fizički da se branim, presečeš, nisi više ta fina, skromna, nasmejana, već uzvraćaš udarce. Pričamo od moje 10. do 14. godine- ispričala je pevačica i dala savet sadašnjoj deci: Rada, koja smatra da je ljubomora i zavist nešto što nasilnike tera da kinje bolje od sebe.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ljudi nekada osete u tebi vrednost, konkurenciju, lepotu, talenat, pamet, pa namerno hoće da odstrane. Još ako si fin, kulturan, vaspitan, želeće da te pojedu. Neka to bude savet današnjoj deci, da se brane.

Ona je tada na pitanje Tanje Savić, koja je bila s njom u emisiji, da li je pametno savetovati decu da uzvrate odgovorila da je ona tek kada je to uradila sklonila nasilnika od sebe.

- Prvi put kada sam vratila, i to sam jednog dečaka gurnula na neki stub, osakatila sam ga, više me nikada nije ni pogledao, a tri godine me je maltretirao.