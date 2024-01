JOVANA JEREMIĆ NIJE JEDINA, LEI KIŠ TAKOĐE ODUZIMANO OD PLATE! Voditeljka kažnjavana više puta, a zbog ove PRIČE je najgore prošla

Cela Srbija priča o momentu kada je u jutarnjem programu svoje televizije Željko Mitrović kaznio Jovanu Jeremić sa 50% od plate zbog propusta koje je načinila tokom prošlih emisija, a koje su posledica toga što je bez njegovog dozvole emitovala privatni sadržaj Đorđa Miketića.

Ipak, ovako nešto se nije dogodilo prvi put, poznata voditeljka, Lea Kiš, takođe je prošla kroz sličan proces.

Kiš je svoju televizijsku karijeru započela 1983. godine na TV Beograd, a ubrzo je prešla na TV Politika, gde je sa samo 24 godine postala urednik informativne emisije „Dan“.

U jednoj emisiji voditeljka je ispričala kako je televizija funkcionisala tih godina i po kakvom se sistemu radilo, a onda je otkrila da je bila suspendovana zbog intervjua koji je uradila sa partijarhom Pavlom.

„Nikada se nisam plašila, uvek sam rekla šta mislim, pa sam bila i pomerana i suspendovana zbog mnogih stvari. Tako da, toliko sam kazni dobijala da je bilo besmisleno da radim gratis. Ne možete da se bavite tim poslom ako želite da se suprotstavite uredniku, sada razumem da ni urednik ne može da odluči o mnogim stvarima. Bilo je i suspenzija i kazni i smanjivanje plata.“

„U to vreme je bilo senzacijalno i strašno, a sada to deluje benigno i smešno to što mi se desilo kada sam uspela da preko Bogoslovskog fakulteta dobijem ekskluzivni intervju Patrijarha Pavla za RTS, ali to nije išlo putem naše redakcije, nije odobrio urednik, pa nije odobrio ovaj pa onaj, pa nije poslao svog novinara nego sam ja sve to uradila i donela pred Božić jedan božanstven intervju koji nije bio emitovan, to je bio jedan veliki skandal, i ja sam bila kažnjena mesec dana.“

„Iz ove vizure ja prosto ne znam, trebala sam da dobijem nagradu, a ne kaznu. Morao je da ide sektorski novinar, a ja nisam uspela da sačuvam taj intervju jer se tada radilo na betama i jutjub kasetama. Zbog takvih stvari smo dobijali ukore i smanjenje plata, ali to je bilo neko drugo vreme. Morala je da se poštuje hijerarhija i čim malo iskočite vrate vas“, ispričala je Lea.

