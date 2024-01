"KUKAM I MOLIM DA JE NE TUŽI ROĐENI UJAK!" Anđela obelodanila PORODIČNI TEROR, njena majka van sebe: Ovo je bolesno koliko laže

Aleksandra Šparavalo, majka Anđele Šparavalo, ne može da dođe sebi nakon ćerkine ispovesti u "Eliti", gde je pred kamerama iznela šok tvrdnje o svojoj porodici.

Naime, ona je ispričala da je imala problem sa ujakom koji ih je sve navodno maltretirao.

- Celo jutro sam kod mojih roditelja, oni su tako potreseni... Išla sam gore da molim Anđelinog ujaka, jer je dovela sebe u situaciju da je rođeni ujak tuži! To je moj brat! Jedino je istinito da je on razveden, ali ja ne želim da pričam o svojoj porodici. Ne znam šta ona više priča, treba joj psihijatar! Nije normalna! Pravi nasilje koje ne postoji! Bila sam sad kod mojih, molim brata da je ne tuži... On je zgranut - priča uznemirena majka.

Kako kaže, laž je i da je Anđela brinula o bolesnom, šlogiranom dedi - majka tvrdi da deda niti je šlogiran, niti ona brine o njemu.

- Priča da joj je deda šlogiran, a moj otac zdrav kao dren, on nema karton! Slušam i ne verujem! Ona kuvala čorbicu šlogiranom dedi... Deda nije šlogiran, a ona kuva čorbicu?! Ona ne zna ni jaje da isprži! Ona toliko laže, filmove pravi, neću u decu da vam se kunem! Ne zna ni da laže, priča da je sa četiri-pet godina pisala poruke, a telefon je dobila sa 13 godina. Sprda se sa nama, sa vama, sa svima, ovo je bolesno! Moj otac je iz Bratunca, kakvo Sarajevo, šta ona priča?! Ne znam odakle joj Sarajevo u glavi!

Prema njenoj priči, ni ona "moćna tetka" iz sveta politike - ne postoji.

- Tetka uopšte ne postoji! Ne znam kakve su to informacije?! Priča Slađi izmišljenu priču:"Tetka opasna, dolaze neki bilderi", tetka, bre, nikakva ne postoji, nikakva političarka! Nema Anđela nikoga moćnog, ne znam o kom ona priča! Priča da je ona radila na recepciji... Ona nema mesec dana radnog staža! Odande je dobila otkaz. Ona je, kao, zarađivala da bi dedu bolesnog hranila. Slušam je šta priča... Sve je bolesna laž, toliko je bolesno da ja nemam reči! On supom ispekao šlogiranog dedu?! Ja sam zgranuta, ne znam šta da vam kažem! Pritom, priča da nemamo vikendicu u Orašcu. Kakva crna vikendica, imamo samo voćnjak?! I to je slagala. Ona sve to radi da bi se dodvorila Bojani, kao tužna priča, da je Bojana ne ostavi, da bude uz nju, to je to, sto posto. Da je stvarno potresena, ne bi se posle toga smejala i cerekala. U Aranđelovcu su svi u šoku, ovo je mali grad, svi mi šalju poruke, ljudi gledaju i ne veruju.

