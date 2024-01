OGLASIO SE MILIĆ VUKAŠINOVIĆ! Roker vodi višemesečnu bitku za zdravlje, ovako se sada oseća: Bili su stravični bolovi

Milić Vukašinović (73) poslednjih meseci bije bitku za zdravlje, ali sad se može pohvaliti dobrim vestima. Sve je krenulo od operacije noge, potom je usledio infarkt, pa je dobio i bolničku bakteriju.

Bubnjar, kompozitor, pevač, osnivač „Vatrenog poljupca“ i „doktor za rokenrol“ zbog teških bolova u nozi letos je prekinuo godišnji odmor sa suprugom Suzanom te se obratio lekarima, koji su ustanovili da je u pitanju aneurizma.

On je donedavno bio na bolničkom liječenju u Beogradu, a iza njega su dani na intenzivnoj nezi, kada, kako je govorio, nije mogao da ustane, pa su ga morali čistiti i prati.

- Dobro sam sada, odlično. Možda neću morati na operaciju srca, možda mi neće biti potrebni stentovi - kaže Vukašinović.

Nakon dužeg perioda koji je proveo u bolnici, usledio je oporavak kod kuće.

- Sad sve ide normalno. Imao sam operaciju noge, to su bili stravični bolovi, trajali su mesec dana, a onda sam imao infarkt, pa bolničku bakteriju i to me s******... Bila mi je loša i krvna slika jer nisam jeo. I onda se lekari pitaju od čega mi je otišla krv. Od čega? Pa, eto, od toga, nije to samo od sebe - rekao je muzičar.

