"SVAĐA SA KARLEUŠOM MI JE BILA ZABAVNA" Nući za Kurir: 10 godina sam snimao pesme bez zarade! Evo čiju sliku ima uramljenu u sobi

Igor Panić, poznatiji kao Nući, jedan je od najpoznatijih mlađih izvođača na muzičkoj sceni. Na estradnom nebu se pojavio 2020, kad je objavio pesmu "Bebo", koja je postala veliki hit. Nakon toga njegova karijera ide samo uzlaznom putanjom.

U intervjuu za Kurir Nući se prisetio svojih početaka, pa otkrio da je on i mnogo ranije snimao pesme, ali da nisu mogle da dođu do srca publike, kao i da li je nekad imao strah da neće uspeti.

foto: Nemanja Nikolić

Mnoge tvoje kolege kažu da su karijeru počele iz podruma, da li je takva situacija bila i kod tebe?

- Muziku sam počeo da radim sam još u četvrtom razredu osnovne škole, ali sve je zaživelo mnogo kasnije. Međutim, pre muzike sam se bavio video-produkcijom sa svojim bratom Markom, koji i danas to radi. Među prvim velikim estradnim ličnostima s kojima sam sarađivao bio je Aco Pejović. Kasnije sam shvatio da ipak više volim muziku i tako sam sam nastavio svoj put i danas sam tu gde jesam.

Pre svog velikog hita "Bebo" imao si još nekoliko pesama, koje nisu našle put do publike. Da li si mislio da nećeš moći da ostvariš svoje snove?

- Prvu pesmu sam snimio 2011, a 10 godina sam radio muziku bez pregleda ili konkretno zarade. Nije mi tada bilo mnogo bitno kako će to da prođe, jer sam i dalje s bratom radio video-produkciju. Onda su došli Vojaž i Breskvica i s njima smo krenuli da sarađujemo. Mi smo im radili prve spotove, tako da u tom momentu nisam mnogo obraćao pažnju na svoje pesme. E onda je došla korona i ona je presudila da se ozbiljno pozabavim muzikom i napravim velike hitove.

foto: Nemanja Nikolić

Vojaža znaš odavno?

- Njega znam i pre nego što je on znao Breskvicu. Toliko odavno.

Imali ste zajednički koncert u Beogradu, kada vas je podržala i starija koleginica, velika zvezda Ceca Ražnatović. Koliko ti to znači?

- Pa znači, kako ne. U današnje vreme se svi nešto delimo, sve je nekako ovaj sa ovim i onaj sa onim. Ne znam čemu to. Lepo je kad se ljudi podržavaju, kolege uvek treba da budu tu da pomognu. Meni je bila ogromna čast što je, eto, to bila Ceca. Nakon koncerta sam joj poslao poruku i zahvalio se.

Da li bi učestvovao u nekom muzičkom takmičenju?

- Ne, nikada. I kad sam bio klinac i tražio puteve, nikada opcija nije bila muzičko takmičenje. Nisam taj tip.

foto: Nemanja Nikolić

Jesi li imao neku neprijatnu situaciju na nastupu?

- Kao nešto nasilno i agresivno, ne. Ali imam onaj momenat kad sam na bini izvrnuo glob. Usred turneje sam morao da stopiram sve, to pamtim. Pisalo se da sam imao problema sa albanskom mafijom, ali to nije istina.

Kako je bilo na turneji u Australiji?

- Odlično. Imali smo šest nastupa i stvarno je čast kada znate da vas ljudi i toliko daleko poštuju i vole. To je možda i kruna svega ovoga što radim. Kakvi su ti planovi, pričalo se o nekim velikim koncertima u Beogradu? - Sada smo to stopirali. Radimo na albumima i novim pesmama, tako da nećemo biti tu neko vreme. Fokus je na novoj muzici.

S kim si privatno u dobrim odnosima od kolega sa estrade?

- Ako ne računam generaciju zed, jer meni je to kao porodica, ne gledam ih kao kolege, generalno sam dobar sa svima. S Reljom, Cvijom, Sanjom Vučić, dobar sam i sa Severinom, Devitom, stvarno sam sa svima super.

Kakva je bila saradnja sa Severinom?

- Ona je žena profesionalac. Oni su me zvali, a pesma je već bila delimično spremna, ja sam tu nešto malo svog ubacio i, eto, desio se i taj projekat. Pesma je super prošla. Imala je sporiji razvitak, ali kad je našla svoj put, stvarno dobro je prošla. U Hrvatskoj kad nastupam, pevam je i po dva puta.

foto: Nemanja Nikolić

Šta ima novo na emotivnom planu?

- Što manje ljudi zna, to bolje. Ali jako sam zadovoljan. Ostajem i dalje tajanstven.

Tvoja koleginica iz generacije zed Zera snimila je duet s Darkom Lazićem. Kako gledaš na taj sklop različitog žanra i muzike?

- Čuo sam pesmu i ludilo je. Volim saradnje tog tipa, kad se spoji nespojivo. Jedva čekam da vidim kako će publika reagovati, jer ja na to gledam sa malo drugačije strane. Moj brat je radio spot i, eto, umesto njih vam kažem da pesma uskoro izlazi.

Nedavno si završio na naslovnoj strani jednog modnog magazina. Kakvo je to iskustvo bilo?

- Ogromna čast. Mnogo sam se radovao. Kad god sam radio neku ekstravaganciju što se stajlinga tiče, uvek sam bio dočekan na nož, tek kasnije su ljudi to prihvatili. Sada vidim da i mlađe i starije kolege rade isto to, i to mi je skroz u redu. Ja sam prvo muško lice koje se pojavilo u tom magazinu na takav način. Mislim da sam zasluženo bio na toj naslovnoj strani. Imam uramljenu tu naslovnu u svojoj sobi. Eto, tolika mi je čast bila što sam deo toga.

Šta trenutno radiš?

- Sad sam na odmoru. Meni je odmor kad ne vidim kofer i avion. Nisam hteo nigde da putujem, jer mi je od svega muka. Krajem januara se vraćam nastupima, a kad će biti sledeći odmor, pitaj boga.

Imao si nesuglasice s Jelenom Karleušom, a i neke varnice su sevale između tebe i Milice Pavlović?

- Ja se s Jelenom nisam svađao. Meni je sve to bilo zanimljivo. Nisam ni ogorčen ni ljut, samo mi je bilo zabavno. A s Milicom se samo digitalno ne volim, ali čujemo se i poželeo sam joj mnogo sreće kad je imala koncert.

Kurir.rs

Bonus video:

48:18 Nucci: Breskvica je najbolja! | NETKULTURNO | S01EP55