"BUDE ME KOMŠIJE U 4 UJUTRU, AUTO MI IZGOREO DO PEPELA" Taki Marinković otkrio: Kupio sam novi, skinuli mi tablice posle 5 dana

Jedni ga zovu najpoznatiji rijaliti tata, drugi srpski Hju Hefner, a jedno je sigurno - Radomir Taki Marinković privlači veliku pažnju gdegod se pojavi.

Otac rijaliti zvezde Maje Marinković bio je gost emisije Puls Srbije na Kurir TV gde je u razgovoru sa voditeljem Ivanom Gajićem govorio o nemiloj sceni kada mu je nedavno zapaljen auto.

- Pa još se ništa ne zna, policija radi svoj posao. Ja ne znam da li da dajem ikakve izjave, dok ljudi ne urade svoj deo posla. A nadam se da će taj izvršilac izaći pred lice pravde - otkrio je Taki.

Ivana Gajića zanimalo je kakav je osećaj izgubiti nešto tako vredno.

- Baš je bila neka lepa serija na televiziji, gledao sam i oko 12 sam zaspao. I u 4 sata odjednom buka, lupaju na vrata komšije, "ustaj, ustaj". Dok sam izašao napolje za 10 minuta, auto je izgoreo do pepela. Znači sve komšije su bile, dvoje vatrogasnih kola, troje policijskih, sve komšije u pidžamama, napolju. Bio sam u šoku, vidim moj auto ne postoji više. Tek sad mi je došlo, šta je moglo sve da se desi, ali nadam se da je to prošlo, da se to više neće ponoviti - ispričao je Marinković.

Na pitanje da li s nekim ima neraščišćene račune i sumnja li na nekog, odgovorio je:

- Nemam, ja sam beogradsko dete, mene svi znaju, vide me i kad ja izađem, oko mene je samo lep svet. Rijaliti fanovi mi svakodnevno pišu budalaštine, prete mi, ali ja se ne obazirem na to. Ali, stvarno, ovog puta je otišlo to malo predaleko. Kupio sam drugi automobil posle sedam dana, kad sam došao, posle pet dana, pokidane tablice sa automobila - otkrio je Taki.

