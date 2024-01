PRLJAV VEŠ MELINE I HARISA ISPLIVAO NA VIDELO: Svađe i uvrede na javnom mestu, zbog OVOGA je kreatorka zapenila na pevača!

Vest da se pevač Haris Džinović i njegova supruga Melina Džinović razvode posle 22 godine ljubavi odjeknula je kao bomba u regionu.

Međutim, svojevremeno gostujući u jednoj emisiji, progovorili su o njihovoj javnoj čarki koja se desila 2003. godine u Parizu. Naime, dok su šetali, Melina je želela da pazari papreno skupu garderobu, a Haris joj je tada očitao lekciju, a očigledno da joj se ta slika urezala u sećanje.

- Zadnje dve godine imam farmerke i srećna sam. Kad sam 2003. godine sa Harijem bila u Parizu, to ne možeš da odoliš… Bili smo u Dioru i ja ne mogu da se odlučim između troje cipela. Pri tom, ja sam slon, ja sam trudna i ne mogu da stanem na štikle… I meni Hari kaže: „Ženo, šta će ti to, mlada si, lepa si, pogledaj tu kosu, to lice. Obuci starke, obuci farmerke, zaveži konjski rep, ne treba ti ništa, koristi tu mladost. Ja se okrenemi kažem mu: „Jesi li ti to stipsa, je l' ti to meni pričaš da nećeš da mi kupiš?“ Čovek je samo rekao: „Bože sačuvaj, kupi sve, neću da se raspravljam“. Posle je on meni objasnio, nakon četrdesete godine treba skuplja garderoba, da te podigne, ali mladost treba iskoristiti, biti neopterećena i uživati. A ja sam celu mladost provela misleći da mi nešto fali, pa sam naučila to da cenim tek kad sam izgubila – ispričala je Melina.

- Haris je bio u pravu, ali to je mladost, sve mi treba, u tri boje mi treba, kako ću bez toga da živim. On nije materijalista, on ne nosi sat, ali pedanterija je neviđena, kad se crno ispere to nije više crno. I konformista je, mora da mu bude udobno, brendovi ga ne zanimaju i za njega je to porez na budale – zaključila je Melina za K1.

Podsetimo, Melina je nedavno govorila o ljubomori u braku i tom prilikom nije krila da joj je bilo izuzetno teško dok nije prihvatila činjenicu da je njen suprug javna ličnost te da mu priroda posla nalaže da bude uvek u krugu žena.

– Bila sam kao pravi psihopata, ali sada me je sramota što sam ga proganjala tokom prve tri godine braka. Proveravala sam mu telefone, kreditne kartice i postavljala trik pitanja koja su njemu bila smešna, a ja sam mislila da sam mnogo pametna. Sada smatram da je takvo ponašanje ponižavajuće za ženu, ali budući da ga za tri godine nisam uhvatila u prevari, odlučila sam da prestanem sa takvim postupcima i ljubomora je nestala. Priznajem da mu nisam verovala, pogotovo zbog toga što je on živeo momačkim životom do svoje 53. godine. Nisam smatrala da sam toliko fatalna da zbog mene prekine sa dotadašnjim navikama, ali ispostavilo se da sam pogrešila, pa ga sada više ne proveravam- priznala je dizajnerka bez dlake na jeziku.

