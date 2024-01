"SVE JE PUKLO KAD SU SE USELILI U VILU NA SENJAKU" Evo šta je prethodilo razvodu Harisa i Meline! NOVI DETALJI - GRAD ŠUŠKA

Glavna priča svakako je razvod poznatog para Meline i Harisa Džinovića, a sada je izvor blizak dizajnerki i pevaču otkrio nove detalje kraha njihovog braka.

Navodno, Melina i Haris poslednjih godina pokušavaju da izglade narušene partnerske odnose koji su nastali kada su se uselili u velelepnu vilu na Dedinju.

- Haris i Melina su dugo, skoro tri godine gradili luksuznu nekretninu na Senjaku i eto čim su se uselili, počeli su problemi. U estradnim krugovima se šuškalo da u njihovom braku već godinu dana nešto ne štima i da su zahladneli odnosi - tvrdi izvor.

- Navodno je sve puklo kad su se uselili. Načuo sam od muzičara da Melina već dugo ne živi u zajedničkom domu i da se vratila u stan. Šuškalo se i da je u pitanju drugi muškarac - dodaje izvor.

Kako izvor navodi, pre mesec dana pokušali su da izglade odnose i organizovali proslavu u svom domu, ali su ubrzo nakon toga rešili i da se raziđu.

- Melina je organizovala veliko slavlje, sve je bilo u redu, ali je ubrzo posle toga u estradnim krugovima počelo da se priča da su se ipak Haris i ona razišli - zaključio je izvor.

Haris je vilu na Senjaku gradio od 2017. do 2021. kada se porodica uselili, a kako se pisalo za nju je pukao od 2.000.000 evra. Kako se sad priča, posle razvoda vila će pripasti Melini Džinović, a sa njim će ostati i deca, sin Kan i ćerka Đina.

Podsetimo, Melina je svojevremeno priznala da je u njihovom braku godinama postojala ljubomora, ali i da joj je veoma teško bilo da prihvati činjenicu da je njen suprug javna ličnost.

- Bila sam kao pravi psihopata, ali sada me je sramota što sam ga proganjala tokom prve tri godine braka. Proveravala sam mu telefone, kreditne kartice i postavljala trik pitanja koja su njemu bila smešna, a ja sam mislila da sam mnogo pametna. Sada smatram da je takvo ponašanje ponižavajuće za ženu, ali budući da ga za tri godine nisam uhvatila u prevari, odlučila sam da prestanem sa takvim postupcima i ljubomora je nestala. Priznajem da mu nisam verovala, pogotovo zbog toga što je on živeo momačkim životom do svoje 53. godine. Nisam smatrala da sam toliko fatalna da zbog mene prekine sa dotadašnjim navikama, ali ispostavilo se da sam pogrešila, pa ga sada više ne proveravam - priznala je radnije dizajnerka za „Story“

