HARIS JE ZA MELINU IMAO SAMO JEDAN ZAHTEV! Strogo joj je zabranio ovo, ona godinama poštuje njegovu želju

Vest o razvodu Harisa i Meline Džinović, sve je iznenadio. Jedan od naših najpoznatijih estradnih parova, rešili su da stave tačku na svoj brak i da se posle 22 godine ljubavi raziđu.

Oni su emotivnu vezu započeli još 2002. godine i dobili dvoje dece, sina Kana i ćerku Đinu, u bračne vode stupili su 12 godina kasnije.

foto: Dragana Udovičić

Međutim, za Harisa postoji jedna važna stvar, a kako je Melina izjavila jednom prilikom, Haris poštuje sve njene želje ali joj je izričito zabranio da promeni svoju frizuru i obrazložila rekavši da pevač mnogo voli kako ona izgleda i zbog toga ne želi da promeni frizuru po kojoj je prepoznatljiva.

foto: Damir Dervišagić

- Moj suprug ne dozvoljava promenu boje, dužine, ničega što se tiče kose. On kaže da me je takvu upoznao i da to tako ostaje. Moja kosa uvek mora biti čista i negovana, to mi je važnije od odeće - rekla je jednom prilikom Melina, a prenela "Azra.ba".

foto: Nemanja Nikolić

Inače, javnost ne prestaje da bruji o detaljima njihovog braka, a malo ko zna da su Harisu i Melini kumovali na venčanju Slavica Radić Eklston, bivša supruga vlasnika „Formule 1″, Bernija Eklstona i Filip Zepter.

Podsetimo, njihov odnos već neko vreme nije bio onakav kakav su želeli, te su se odlučili na sporazumni razvod.

Kurir.rs/Blic/K.M.

Bonus video:

00:25 Haris Dzinovic prvi put nakon saznanja o razvodu