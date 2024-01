SADA SE RAZVODE, A SVADBA JE BILA NAJLUKSUZNIJA TE GODINE! Melini i Harisu kumovali milioneri, imali poseban meni, a tek ovo...

Haris i Melina Džinović razvode se nakon 22 godine zajedničkog odnosa i 10 godina braka.

Naime, njih dvoje su se venčali 2014. godine, a svadba je bila jedna od najluksuznijih na estradi. Sada već bivši par ima dvoje dece ćerku Đinu i sina Kana.

- Melina i ja smo se upoznali u Sarajevu. Sve je to bilo spontano, jednostavno se desilo. Za sada nam dobro ide, a šta će biti posle, videćemo. Sve je krenulo iz avanture. Ni ona ni ja nismo se ovome nadali - rekao je jednom prilikom pevač.

- Onda smo u jednom trenutku rekli jedno drugom: "Hajde da napravimo dete"! Niko ne zna hoće Ii baš to biti priča za ceo život - istakao je Džinović.

Svadba se odigrala na jahti „Maltese Falcon“ koja je bila usidrena kod Dubrovnika. Da izgovore sudbonosno "da" nagovorila ih je Slavica Eklston, inače Melinina kuma i bivša žena vlasnika Formule 1. Sa druge strane Harisov kum bio je Filip Cepter.

‒ I prema Slavici, kao i prema Filipu, gajimo emocije dublje od prijateljskih. Oni su istinski članovi naše familije i to smo napokon ozvaničili ‒ istakli su mladenci u ekskluzivnom intervjuu koji su dali neposredno posle venčanja.

‒ Nismo utvrdili tačno vreme venčanja, već smo se u suton popeli na palubu da ispunimo formalnost. Nije bilo nervoze i treme, karakteristične za takve događaje. Prezime sam preuzela sa posebnom lakoćom jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presrećni, prisustvovali su venčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za šta većina dece ostane uskraćena ‒ pričala je Melina, koja je otkrila i zanimljivu anegdotu.

‒ Otpevao sam „Shoot down the Moon“, od Eltona Džona, Melininu omiljenu pesmu. Slavica je poželela da čuje „Kako mi nedostaješ“, a moja supruga pesmu Šabana Šaulića „Samo za nju“. Bio je to savršen miks, koji se, kako smo se i nadali, poklopio sa ukusom zvanica.

Ipak, mladenci su za ovu ceremoniju svečanu naročito vodili računa o meniju za goste. Tu je bilo plodova mora, kobe bifteci , divlja riba, kao i voće i povrće. Specijalna francuska i italijanska vina i šampanjci.

‒ Dubrovnik je bio prva stanica devetodnevnog krstarenja. Posle venčanja nastavili smo plovidbu. Obišli smo Pelješac, Korčulu, Vis, Hvar, Split, Trogir... Niko nije imao potrebu za ludim provodom, prijalo nam je da budemo u dobrom društvu, da budemo opušteni, da uživamo u miru mora, vedrom nebu, čistom vazduhu i savršenoj hrani ‒ zaključio je Haris Džinović.

