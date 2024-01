MILICA DABOVIĆ PONOVO RASKINULA SA KUMOM DARKA LAZIĆA! Javno otkrila prljav veš: To je neizlečiva bolest, u šoku sam...

Nekadašnja košarkašica Milica Dabović ponovo je raskinula kumom folkera Darka Lazića, Milanom Cvetinovićem.

Dabovićka je do nedavno boravila u Americi kod njega, gde je provela i praznike, a sada je šokirala snimkom koji je objavila na Instagramu.

Naime, kako je istakla, šokirana je sa kakvim je čovekom bila u vezi.

- Pored mog sina i mojih prijatelja, nešto što me je juče oduševilo, obradovalo i nasmejalo jeste video na koji samo naletela listajući Instagram. Ljudi, verujte mi, ja sam šokirana sa kakvim sam likom bila. Ja nisam osoba koja bi bila sa takvim čovekom, u svakom smislu te reči - rekla je Milica u snimku koji je objavila, a potom i napisala:

- A onda posle godinu dana shvatiš da to nisu samo poroci, nego da je to neizlečiva bolest. Samo ću reci hvala! Uz prave prijatelje, uz sina, prave ljude sve je mnogo lakše! Ko razume, shvatiće. Idemo dalje. Samo se pametni šale na svoj račun - napisala je ona.

Inače, ona je nedavno za medije govorila o pomirenju.

- Moj partner me čeka u Americi. Odoh, ćao, prijatno! Odoh u toplije krajeve. Do pomirenja je došlo, očekivalo se, videćemo, tek sad idem tamo da vidim šta se promenilo. Ne pričam više o tome, mirna sam, stabilna, to je najvažnije - zaključila je Milica tada.

