"ALEKSANDRU TIJANIĆU SAM SVE OPROSTILA" Šok intervju Milice Bursać: Ako se voditeljke zaposle preko kreveta, neće DUGO!

Voditeljka Milica Bursać karijeru je izgradila bez skandala i tračeva, predano se posvetila svom poslu i postala jedna od najboljih i najprepoznatljivijih TV lica.

Kada se pomene zdravlje, upravo je mnogima prva asocijaciija lepa Milica Bursać, voditeljka koja se već dugi niz godina bavi zdravstvenim temama i koja je i privatno posvećena ovakvom konceptu života, a na blistavoj karijeri joj mnogi zavide.

Za je otkrila tajnu savršenog izgleda, kako savršeno balansira između privatnog i poslovnog života, planove za 2024. godinu, ali i da li je Aleksandru Tijaniću oprostila otkaz koji je dobila kada je bila u devetom mesecu trudnoće.

Rečenica koja bi Vas najbolje opisala čini se da je - "U zdravom telu, zdrav duh", da li je vaša želja oduvek bila da vodite emisije koje se bave zdravljem? Imali ste nekoliko "izleta" kada ste radili drugačije formate, ali uvek ste se vraćali ovom tipu, je l' to bila vaša želja ili su pojedinci možda smatrali da se "niste snašli"?

"Rečenica koja me najbolje opisuje jeste 'U zdravom telu zdrav duh' da bismo imali duhovnu nadogradnju, prvo moramo da imamo snažnu materijalnu bazu, zdravo telo, egzistencijalne sigurnosti, i onda na to dolazi duhovna nadogradnja. Svakako težim tom idealu", istakla je Milica.

"Najviše sam uživala radeći emisije koje se bave promocijom zdravih stilova života, mada sada vodim emisiju 'Čuvajmo svoje' na Balkan trip televiziji, moj novinarski zadatak je da obilazim manifestacije u Srbiji i baš uživam. Otkrila sam drugačiju Srbiju, kreativniju, sadržajniju, lepšu... Moja preporuka je da obilazite manifestacije po Srbiji sigurna sam da ćete se prijatno iznenaditi i da svakako gledate emisiju 'Čujemo svoje'". Kada sam u redakciji saopštila s kim ću da radim intervju, reakcija svih je bila: "Jao, to je ona lepa i prezgodna voditeljka".

Izgledate fenomenalno, da li biste nam otkrili tajnu savršenog izgleda i kako jedna poslovna uspešna žena, supruga i majka postiže da hendluje sve obaveze i da uvek bude sveža, raspložena i nasmejana?

"Uh, dosta zahtevno pitanje da bi stalo u jedan kraći odgovor. Floskula, znam, ali sve je uvek u dobroj organizaciji.Veliki deo života sam se oslanjala na genetiku, ali kako se bližim 50-tim, moram ozbiljnije da se posvetim fizičkom izgledu, to podrazumeva trening minimum tri puta nedeljno, umereni nutritivno izbalansirani obroci, sa što manje slatkiša alkohola, džanki food hrane...ko vam kaže da se može drugačije, laže".

Danas se neretko govori o ljubomori u javnom životu da li ste je nekada osetli na svojoj koži?

"Nisam nikada osetila ljubomoru na svojoj koži, a da li je bilo ne znam. Sklonija sam da verujem da nije, iz razloga što moja emisija, moj način rada i moji privatni život, nikome nisu smetali. Nikada nisam imala potrebu da se takmičim ni u poslovnom ni u privatnom smislu. Bavim se ovim poslom sa željom da do što većeg broja ljudi dođu informacije koje im život mogu učiniti lepšim, sadržajnijim i kvalitetnijim, svoj posao doživljavam mnogo više kao prosvetiteljski, nego iz potrebe da budem popularna verujem da nikome nisam zbog toga smetala".

Da li ste imali neku neprijatnu situaciju s nekim kolegom/koleginicom, gostom, zbog čega ni danas ne razgovarate?

"Nisam nikada bila u ozbiljnom sukubu do mere da ne razgovaram sa nekim. Svakako da je za ovih 30 godina karijere bilo puno različitih ljudi sa kojima nisam uspela da nađem zajednički jezik, ali ti ljudi su odlazili vrlo brzo".

Nedavno je javnost brujala o tome kako pojedine voditeljke dobijaju posao. Lea Kiš izazvala je oprečne komentare kada je izjavila da su pojedine voditeljke "dobile emisije tako što su spavale sa 10 muškaraca", kao i da je to "sramota za profesiju". Da li se slažete sa njenom izjavom i koliko je danas put do voditeljskog posla teži ili lakši nego kada ste vi počinjali?

"Ne znam ni jednu voditeljku koja je tako dobila posao. Duboko verujem da čak i da neko dobije taj posao na taj način ne može na njemu dugo da ostane ako nema kapacitet, talenat i veštine da taj posao radi dobro, savesno i kvalitetno. Koliko dugo ćete se zadržati na bilo kom poslu zavisi od toga koliko ste kvalitetni. Možda neko i može na taj način da se zaposli, ali ne može dugo da se zadrži".

Koji kvaliteti su tada bili neophodni da bi neko postao voditelj i šta je to što je po Vama bitno za ovaj posao, a danas je zaboravljeno i više se ne obraća pažnja na to? Koju voditeljku biste izdvojili kao nekoga koga veoma poštujete i cenite njen rad možda neko ko je vama bio uzor.

"Na samom početku rada na RTS-u kao i svima, uzori su mi bile Mira Adanja Polak, Vesna Dedić, Žika Nikolić, Sanja Marinković koja je tada radila u jutarnjem programu i čiju karijeru i trajanje vrlo poštujem. Konkretne uzore nisam imala, iz razloga što je moj koncept emisije tada bio potpuno drugačiji od svega što je RTS tada radio. Mogu da kažem da je emisija 'U zdravom telu' pre 20 i kusur godina, bila preteča današnjeg Tiktoka, imala je 5,6 priloga, a trajala je svega desetak minuta. I emitovala se svaki dan".

Kada ste bili u devetom mesecu trudnoće Aleksandar Tijanić je odlučio da vaša emisija više neće biti emitovana i to vam je saopšteno putem sms poruke. Da li je bilo bar nekih naznaka da ćete raskinuti saradnju i da li ste ikada saznali zašto je doneta takva odluka?

"Što se Tijanića tiče sve sam mu oprostila".

Danas imate veoma uspešnu karijeru i prepoznatljivo ste lice sa malih ekrana, da li ste zadovoljni poslom ili možda u 2024. godini priželjkujete nešto sasvim drugo, možda profesiju koja nema dodirnih tačaka s javim životom?

"Ne znam koliko mlađa generacija zna ko sam i šta sam radila, ali često se desi da me starije osobe prepoznaju i sa nostalgijom obrate, sećaju se te emisije kao nečeg lepog i toplog... uglavnom kažu: 'To sam gledala svako jutro, bila mi je jutarnji ritual, to su moja mama i baka obožavale da gledaju...' Trenutno radim poslove koji nisu u direktnoj vezi sa televizijom, ali i radim emisiju 'Čujemo svoje'. U 2024. godini ću se više angažovati na temu medija, pokrenuti neke autorske emisije i beskrajno se tome radujem".

